23 yılda 81 il doğalgaza kavuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti hükümeti döneminde doğalgaz alanında yapılan yatırımları anlatarak, muhalefete doğalgaz dersi verdi. Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de Türkiye'deki bütün illere doğalgaz götürülmesi yönünde bir hedef ortaya koyduğunu anımsatarak bu hedefi gerçekleştirdiklerini belirtti.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, komisyona küçük tüple gelen CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın "Halkın mutfağında tüp boş" sözlerine, "Çünkü doğalgaz kullanıyorlar" karşılığını vermişti.Bakan Bayraktar, "2002'de sadece 5 ilde ve 57 yerleşim yerinde olan doğalgazı, inşa ettiğimiz 243 bin kilometrelik iletim ve dağıtım şebekemizle 81 il, 950 yerleşim yeri ve 229 OSB'ye ulaştırdık. 2002'de 1.3 milyon olan doğal gaz abone sayısı, bugün itibari ile 22 milyona yükseldi" dedi.Bakan Bayraktar, "Sadece 2025 yılında 15 bin 600 kilometre doğal gaz dağıtım ve iletim hattı inşa ettik. Böylece, son bir yılda 51 yerleşim yerine doğalgaz arzı sağladık ve konut abone sayısı da yaklaşık 1 milyon arttı" dedi.Şu anda Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine doğalgaz kullanma imkânı sağladıklarını kaydeden Bayraktar, "Doğalgaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısını 2025 sonunda 973'e çıkaracağız" dedi.Doğalgaz ile vatandaşlara sadece bir enerji kaynağı değil, yaşam konforu ve yüksek hava kalitesi de sağladıklarını vurgulayan Bayraktar, "Gerçekleştirdiğimiz doğalgaz dönüşümü sayesinde yıllık 34 milyon ton karbon emisyonunu engelliyoruz. Ayrıca, kükürt kaynaklı kirlilik oluşumunu da önlüyoruz" ifadelerini kullandı. Yerli doğalgazın ekonomiye kazandırılması için de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bakan Bayraktar, "Türkiye'de halihazırda 4 milyon hane, yerli doğalgazımızı kullanıyor. 2028'de bunu 4 katına çıkararak 16 milyon hanenin yerli doğalgazımızı kullanmasını sağlayacağız" diye konuştu.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ise kurumunun bütçe sunumunda 2024 yılında doğal gaz ihracatının 2023 yılına göre yüzde 98 artarak yaklaşık 1.8 milyar metreküp seviyesine çıktığını, 2025 yılının ilk 9 ayında 1.5 milyar metreküp arttığını kaydetti. Türkiye halihazırda Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Suriye ve Macaristan'a dönemsel olarak gaz ihracatı gerçekleştiriyor. Yılmaz mevcutta Türkiye'de üretim faaliyetleri sınırlı olsa da, üretim miktarının yeni keşfedilen Karadeniz gazının 2023 yılı eylül ayında piyasaya sunulmasıyla artış göstermeye başladığını anlatarak, "2023 yılında 800 milyon metreküp olarak gerçekleşen yerli üretim, 2024 yılında 2.3 milyar standart metreküp seviyesine ulaşmış, 2025 yılının ilk 9 ayında yine 2.3 milyar standart metreküp seviyelerinde gerçekleşti" diye konuştu.