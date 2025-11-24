235 bin kiralık oto var

Yılın ilk üç çeyreğinde operasyonel araç kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 314.7 milyar TL olarak gerçekleşti. 2024'ün aynı döneminde bu rakam 217.8 milyar TL seviyesindeydi. Sektörün filosunda bulunan araç adedi ise 235 bin adedi buldu. Sektörün filo büyüklüğü 2024 sonu itibarıyla 252 bin adetti. Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) raporuna göre, sektörün yılın üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ödediği vergi tutarı toplamda 39.35 milyar TL'yi buldu. Sektör, yılın üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 77.8 milyar TL tutarında araç alımı gerçekleştirdi. Bu tutar, 2024 genelinde 95.8 milyar TL seviyesindeydi. Yılın ilk üç çeyreğinde operasyonel kiralama ve filo yönetiminde toplam müşteri sayısı 21 bin 800'e geriledi. 2024 sonunda bu rakam 27 bin 800 seviyesindeydi. Müşteri başına düşen araç sayısı yılın üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 10 adet olarak gerçekleşerek, 2024 toplamındaki 8.3 adedi geride bıraktı.