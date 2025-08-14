23.515 firma ‘Nefes’ aldı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 14.8.2025

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi kapsamında bir ayda 23 bin 515 firmaya yaklaşık 30 milyar lira kredi sağlandığını bildirdi. TOBB'dan Nefes Kredisi'ne ilişkin yapılan açıklamada, bu kredinin, KOBİ'lerin yaşadığı finansmana erişim sıkıntılarını hafifletmek amacıyla temmuz ayında başlatıldığı anımsatıldı. Yalnızca bir ay gibi kısa sürede 23 bin 515 firmaya Kredi Garanti Fonu öz kaynak kefaleti ve 8 banka iş birliğiyle yaklaşık 30 milyar lira kredi sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Böylece belirlenen kredi limitine ulaşılarak başvuru süreci tamamlandı" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "Nefes Kredisi'ne gelen yoğun talep üzerine kredi tutarının artırılması yönündeki talebimizi ilgili makamlara ilettik. Talebimiz olumlu karşılanırsa ilave limit de hızla KOBİ'lerimizin kullanımına sunulacaktır" denildi.

