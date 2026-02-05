24 bin kilogram koyun sütü satışa çıkıyor! TİGEM 23 bin 760 TL geçici teminat ile ihale yapacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, sağım sezonunda üretilecek tahmini 24 bin kilogram koyun sütünün satışı için ihaleye çıkıyor.
İHALE AÇIK ARTIRMA İLE YAPILACAK
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre satış, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, 18 Şubat'ta saat 11.00'de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün ihale salonunda, Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI 23 BİN 760 TL
İhaleye katılmak isteyenler için geçici teminat tutarı 23 bin 760 lira olarak belirlendi. İhaleye ilişkin şartname, TİGEM Genel Müdürlüğü ile Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde görülebilecek.