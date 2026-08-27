24 ilde 660 arsa satışa çıkıyor

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 24 ilde 660 muhtelif arsayı müzayede ile satışa çıkarıyor. Buna göre, açık artırma ile satışa sunulan arsalar, 24 ay vade veya peşin olarak alınabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak. Müzayede ile satılacak arsalar için başvurular hem yüz yüze hem de internet üzerinden online olarak yapılabiliyor.

HANGİ İLLER VAR?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan arsaların yer aldığı iller arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak, Van, Yalova bulunuyor.

24 ilde satışa çıkacak arsalar için istenilen teminat bedelleri de belli oldu. Buna göre, en düşük teminat bedeli 20 bin TL, en yüksek teminat bedeli ise 20 milyon TL olarak belirlendi.

MÜZAYEDE NE ZAMAN OLACAK?

660 muhtelif arsa için müzayedeler 2-3-4 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. 2 Eylül Çarşamba günü saat 10:30'da Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova illerindeki arsalar için müzayede düzenlenecek.

3 Eylül Perşembe günü saat 10:30'da Adana, Aydın, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak ve Van illerindeki arsalar isatışa çıkacak. 4 Eylül Cuma günü saat 10:30'da, Ankara, Antalya, Eskişehir ve Kayseri illerindeki arsalar için müzayede yapılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör