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Giriş Tarihi: 18.3.2023

24 saatte 22.150 sipariş

24 saatte 22.150 sipariş
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş geldi. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz" denildi. Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş süreci dün başlamıştı. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek. Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.
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24 saatte 22.150 sipariş
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