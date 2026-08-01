24 ülkede 135’ten fazla noktada hizmet veriyor

Türk Telekom, Macaristan merkezli iştiraki Türk Telekom International aracılığıyla Avrupa, Orta Doğu ve Asya'yı kapsayan geniş bir coğrafyada uluslararası veri, internet, toptan ses ve mobil dolaşım hizmetleri sunuyor. Türk Telekom International, dijital çağın hızla değişen ihtiyaçları doğrultusunda proaktif bir anlayışla siber güvenlik, bulut bilişim gibi katma değerli servisler alanındaki çözümlerini geliştirmeyi sürdürüyor. Şirket, 24 ülkedeki 135'i aşkın varlık noktasıyla önemli bağlantı hatlarının merkezinde yer alarak, uluslararası veri, internet, toptan ses ve mobil dolaşım hizmetlerinin yanı sıra yüksek kapasiteli ve uçtan uca optimize edilmiş bağlantı çözümleriyle küresel operatörlere, kurumlara ve iş dünyasına güvenilir iletişim altyapısı sağlıyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE VİZYON

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türk Telekom International ile Avrupa'dan Orta Doğu ve Asya'ya denizaltı kablo sistemlerini de kapsayan yaklaşık 50 bin kilometrelik uluslararası fiber ağımızla sadece veriyi değil, bağlantı kalitesini, operasyonel sürekliliği ve uluslararası etkileşimi de sağlıyoruz" dedi. Türk Telekom International, dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından Formula 1 Macaristan Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Hungaroring pistinin önemli fiber altyapı sağlayıcıları arasında da yer alıyor. Uzun yıllardır Formula 1 takımlarının yarış sırasında kullandıkları internet altyapısını sağlayan Türk Telekom International, yarışın uluslararası yayınlarını gerçekleştiren kuruluşlara bağlantı hizmetini veriyor.

DİJİTAL KÖPRÜ KURDUK

Köklü tarihleri, güçlü yatırımları ve uzman mühendisleriyle bölge coğrafyasının teknoloji taşıyıcısı rolünü üstlendiklerini belirten Ebubekir Şahin, Türk Telekom International ile yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 200'den fazla iş ortağıyla Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında stratejik bir dijital köprü kurduklarını vurguladı. Şahin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fiber dönüşüm projesiyle de Türkiye'nin teknoloji ve altyapı birikimini uluslararası ölçekte somut projelere dönüştürmeye devam ettiklerini aktardı. Şahin, yapay zeka uygulamaları, büyük veri analitiği ve bulut teknolojilerindeki hızlı gelişimin, uluslararası veri trafiğini artırdığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla uluslararası kapasitemizi sürekli artırıyor, omurga ağımızı güçlendiriyor ve daha yüksek performans sunacak yeni nesil veri ve internet çözümleri geliştiriyoruz. Bu kapsamda yaptığımız yatırımlarla uluslararası ağ kapasitemizde son bir yılda yüzde 30 artış sağladık."