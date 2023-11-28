25 bin konutluk dev hamle

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin en büyük sorunları arasında yer alan dar gelirlilerin konut ihtiyacı için dev bir yatırıma imza attı. Aşık Öğütçü Mahallesinde 1.000 hektar alan üzerinde 25 bin konutluk rezerv alanı planlayan Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, 2.500 konutluk Kuzey Şehir Konutları'nın birinci etabında toplamda 19 blok 300 konut için çalışmalara başladı.2024 yılı içinde ilk etabı tamamlanacak olan konutların yapımı etap etap devam edecek. Yüzde 60'ının yeşil alan olarak planladığı 'Şanlıurfa Kuzey Şehir' konut projesinde binalar 6 kat olacak. Konutların dar gelirli ailelere satılması planlanan projede, devletin uygun faizli konut kredisi çıkarması bekleniyor. Turkuvaz Medya yazar ve yöneticilerine proje hakkında bilgi veren Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, "Kuzey Şehir Konut Projesine başladığımızda bize bir dava açıldı. Ardından durdurma kararı alındı ama biz işlerimizi durdurmadık. İlk olarak altyapı şartlarını olgunlaştırdık. Proje alanına rahat bir şekilde ulaşım ve hizmetlerin sağlanması amacıyla bağlantı ve iç yol çalışmaları gerçekleştirdik" dedi.2 bin 500 konutun temelini atmaya başladıklarını anlatan Beyazgül, ilk etabı 2024 yılı içinde teslim etmeyi planladıklarını söyledi. Beyazgül, "Çalışmalar tamamlandığında bölge bir uydu kent niteliğinde olacak" diye konuştu. Toprak mülkiyetinin belediyeye ait olduğunu anlatan Başkan Beyazgül, "Konutları halkımıza uygun fiyattan vermek istiyoruz. Hedefimiz dar gelirli ailelerin konut sahibi olması. Devletin ilk konutunu alacak dar gelirli aileler için uygun faizli konut kredisi planı vardı. Bunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.yardıma ihtiyacı olan aileler için de özel konutlar ürettiğini anlatan Başkan Beyazgül, "Sırrın kepirler mevkiinde yardıma ihtiyacı olan aileler için 10 adet 1+1 ve 8 adet 2+1 daire yapıyoruz. Toplam 18 konut yaptık. Şu an bina inşaatımızın yüzde 90'ını tamamladık. Konutları aralık ayı içinde teslim edeceğiz" dedi. Bu konutlara en dezavantajlı ailelerin yerleştirileceğini anlatan Başkan Beyazgül, "Ben zaman zaman özellikle dar gelirli insanları ziyaret ediyorum. Bu ziyaretlerde gerçekten çok zor durumda insanların olduğunu gördük. Mesela yaşlı bir teyzemiz vardı oğlu hapse girmiş, gelini kaçmış. 70'inin üzerinde 4 torununa bakmaya çalışıyor. Ama ev perişan. Çocuklar küçük. Bunlara koli vs taşımakla olmaz. Bizim sürekli gözümüz üstünde olsun diye bu tür aileleri buraya taşıyacağız. Çocukların eğitimiyle biz ilgileneceğiz. Tüm masraflarını karşılayacağız" diye konuştu. Bu konutların çok zor durumda olan, yardıma muhtaç 18 aileye verileceğini aktaran Başkan Beyazgül, "Deprem ve pandemi olmasaydı 3-4 blok daha yapacaktık. Şimdilik 18 daire yaptık. Ama bu sosyal konutları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.