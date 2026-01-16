2.5 milyar $’lık rezerv

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu yıllık faaliyet raporu görüşüldü. TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut, Varlık Fonu bünyesinde Türk Altın başta olmak üzere iki maden şirketi bulunduğunu belirtti. Yeraltı madenlerini "stratejik" yatırım olarak gördüklerini dile getiren Ermut, "Türkiye Maden Projeleri arasında öne çıkan yatırımlarımızdan başlıcası, Balıkesir İvrindi Güneş Altın Madeni Projesi'dir. 2021 yılında arama ve geliştirme faaliyetlerine başlanan proje kapsamında 2.5 milyar dolar değerinde altın rezervi belirlendi. Söz konusu kaynağın en kısa sürede ve en etkin biçimde ekonomiye kazandırılması amacıyla, Türkiye Maden tarafından fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup proje; üretim ve işletmeciliğe geçiş aşamasına ulaştı" dedi. Ermut, Niğde bölgesinde altın potansiyeli taşıyan sahalarda da sondaj çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Kastamonu Taşköprü Bakır Madeni Projesi kapsamında arama faaliyeti yürütüldüğünü belirten Ermut, "Kayda değer miktarda bakır, altın ve çinko kaynağı tespit edildi. Söz konusu kaynağın toplam ekonomik büyüklüğünün bugün itibarıyla yaklaşık 1.5 milyar dolar seviyesinde olduğu değerlendiriliyor. Sahanın genişleme potansiyeli de yüksek. Kaynak artırmaya yönelik sondaj çalışmalarına devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

STRATEJİK MADENLER

Ermut, farklı bölgelerdeki ruhsat sahalarında stratejik madenler başta olmak üzere, arama ve geliştirme faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti. Türkiye Teknoloji Fonu ile ilgili çalışmalarının da hızla devam ettiğini belirten Ermut, startup ekosisteminin hızlı gelişimiyle birlikte teknoloji yatırımlarına hız verdiklerini dile getirdi. Ermut, bu fon aracılığıyla stratejik girişimlerde bulunduklarını kaydetti. Dünyada bu konuda fonların azaldığı dönemde Türkiye Teknoloji Fonu'nun girişim ekosistemine 140 milyon doların üzerinde katkıda bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin genç nüfus olarak potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi. Fonun yatırım kriterleri hakkında da bilgi veren Ermut, şöyle devam etti: "Fon doğrudan girişim şirketlerine değil, yatırım yapan girişim sermayesi fonlarına yatırım yapar, TVF Yönetim Kurulu üyelerinin yatırım yaptığı ya da desteklediği şirketlere yatırım yapılması söz konusu değildir. Fonlar seçilirken fon yöneticilerinin geçmiş yatırım ve girişim sicilleri de incelenmektedir. Geçmişte yönettikleri fonların başarılı olması önceliklendiriliyor."



HALKBANK SÜRECİ YAKIN TAKİBİMİZDE

ERMUT, Halkbank'ın ABD'de devam eden davasına ilişkin şunları söyledi: "Davanın esastan görüşülmeye başlanması için Aduruşma takvimi belirlemesi bekleniyor. İki ülke arasındaki mutabakatlar çerçevesinde hukuki bir uzlaşma zemini yakalamaya yönelik girişimler olumlu yönde devam ediyor, Temmuz 2023'te açılan ceza davasında nihai karar verilene kadar askıya alındı. Hukuki süreç devam etmekte olup yakından takip ediliyor."

Şans oyunlarından 800 milyon dolar gelir

Ermut, Milli Piyango başta olmak üzere şans oyunları lisansından elde edilen kamu gelirlerinin 2025 yılında 800 milyon doların üzerine çıktığını açıkladı.