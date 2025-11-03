25 yıl sonra yollara döndü

Japon Honda da eski modellerini yeniden üreten markalar arasına dahil oldu. Markanın ikonik modeli Prelude, 25 yıl sonra yeniden yollara çıktı. Beşinci nesil Prelude, Türkiye'de 2026 Ocak ayında sınırlı sayıda satışa sunulacak. Sadece 30 şanslı otomobil sever Prelude sahibi olabilecek. Türkiye'deki satış fiyatı henüz belli değil ama Civic Type-R'ın fiyatından biraz daha yüksek olması tahmin ediliyor. Tasarımıyla dikkat çeken aracın uzunluğu 4.5 metre, aks mesafesi 2.6 metre. bagaj hacmi ise 264 lt.

SPORTİF SÜRÜŞ

Prelude modelinde 2.0 litrelik hibrit motor bulunuyor. İçten yanmalı motor 143 bg güç 186 Nm torka sahip. Elektrikli motorla birlikte toplam 184 bg güç üretiyor. Maksimum tork ise 315 Nm. Prelude'de, Type-R'ın süspansiyon sistemi kullanılmış. Bu özellik sayesinde Prelude, sportif bir sürüş sunuyor. Konfor, GT, Spor ve Bireysel olmak üzere dört farklı sürüş modu var. Ayrıca vites küçültme ve simüle edilmiş şanzıman deneyimi sunan S+Shift sistemi bulunuyor.