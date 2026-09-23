250 milyon dolarlık ihracat hacmi

50 yılı aşkın süredir Çukurova'da tarım, gıda ve biyoendüstri alanlarında faaliyetlerine devam eden Sunar Yatırım, 6 kıtada 110'un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 25 milyar TL'yi aşan cirosu ve 1.300'ün üzerindeki çalışanıyla Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Sunar Yatırım, ihracatta ölçek büyütmenin yanı sıra ürün karmasında katma değeri artırmaya odaklanıyor. 250 milyon doların üzerindeki ihracat hacmiyle Türkiye'nin dış ticaretinde öne çıkan üreticiler arasında yer alan grubun ihracat stratejisi hakkında bilgi veren Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarıyla gıda sanayine yönelik yenilikçi ve katma değerli ürünlere, bu ürünlerle de yeni pazarlara odaklandıklarını söyledi.

6 KITADA 110 ÜLKE

Mustafa Nuri Çomu, ihracat stratejilerinin üretimden Ar-Ge'ye uzanan bütüncül bir yapı üzerine kurulduğunu belirterek, "Sunar Yatırım olarak bugün 6 kıtada 110'un üzerinde ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat ve 250 milyon doların üzerindeki ihracat hacmimizle küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarımızla ürünlerimizin katma değerini artırırken mevcut pazarlarımızdaki derinliğimizi geliştirmek ve yeni pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmek. İhracatta sürdürülebilir büyümenin, pazara yalnızca ürün değil, daha yüksek katma değer sunmaktan geçtiğine inanıyoruz" dedi.

KÜRESEL PAZARLARA AÇILACAK

Sunar Yatırım'ın küresel pazarlardaki konumu, Türkiye'nin mısır yağı ve mısır nişastası ihracatındaki payıyla da öne çıkıyor. Grup, Türkiye'nin mısır yağı ihracatının yüzde 64'ünü, mısır nişastası ihracatının ise yüzde 29'unu gerçekleştiriyor. Farklı coğrafyalardaki pazar ihtiyaçlarına yönelik ürün geliştirme kabiliyetlerinin ihracat stratejilerinin önemli bir parçası olduğunu belirten Mustafa Nuri Çomu, "Mevcut ihracat pazarlarımızdaki konumumuzu güçlendirirken, farklı coğrafyalardaki ihtiyaçları yakından takip ederek katma değerli ürünlerle yeni pazarlara ulaşmayı hedefliyoruz. Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarımızı da bu doğrultuda şekillendiriyor, Türkiye'de geliştirdiğimiz üretim ve teknoloji yetkinliğini küresel pazarlara taşımaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON DOLARLIK ALTYAPI

Sunar Mısır bünyesinde faaliyet gösteren Ar-Ge Merkezi, 2018 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak "nişasta sektöründe Türkiye'nin ilk ve tek Ar- Ge merkezi" olarak çalışmalarına başladı. 1 milyon doların üzerinde teknoloji altyapısına sahip Ar-Ge Merkezi'nde yeni ürün geliştirme, proses iyileştirme ve farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Tarımsal ham maddelerin daha yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmalar da merkezin odak alanları arasında yer alıyor. Araştırmacılarının yüzde 75'i kadınlardan oluşan Ar-Ge Merkezi, grubun bilimsel ve teknolojik yetkinliğini insan kaynağı perspektifiyle destekliyor.

YENİ PROJELER YOLDA

Yatırımların yalnızca Türkiye'deki üretim kapasitesinin geliştirilmesiyle sınırlı olmadığını belirten Çomu, Avrupa pazarındaki konumlarını güçlendirecek yeni projeler üzerinde de çalıştıklarını ifade etti. Çomu, "Diyarbakır'daki yatırımımızla üretim kapasitemizi artırırken, Avrupa'daki pazarlara erişimimizi güçlendirmek amacıyla Macaristan'da da yeni bir sanayi yatırımı projesi yürütüyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör