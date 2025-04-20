256 milyon euroluk yatırım

Tofaş'ın, Stellantis Türkiye paylarının devralması işlemine Rekabet Kurulu tarafından izin verildi. Pay devrinin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi hedefleniyor. Böylece Tofaş; Türkiye'de distribütörlüğünü üstlendiği Alfa Romeo, FIAT, Jeep ve Maserati markalarına ilave olarak, Citroën, DS Automobiles, Opel ve Peugeot markalarının da distribütörlüğünü üstlenecek. Üretim tarafında ise Tofaş'ta, hayata geçirilmesi öngörülen yeni hafif araç projesinin 256 milyon euroluk yatırımla, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren devreye alınması ve ihracatın Orta Doğu ve Afrika ülkelerine gerçekleştirilmesi planlanıyor. İhracata yönelik demonte araçlar dahil, yıllık 150 bin adet araç üretim kapasitesine sahip olacak projeye ilişkin sözleşmenin, kısa süre içerisinde imzalanması hedefleniyor.