28 milyon m3’lük gazlaştırma ünitesi gelecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu BOTAŞ'ın işlettiği Hatay'daki Dörtyol Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Tesisi, 8'inci hizmet yılını geride bıraktı. Gemilerle Türkiye'ye gelen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) teslimatı ve gazlaştırılması için devreye alınan terminalde Türkiye'nin ilk yerli ve milli FSRU gemisi olan Ertuğrul Gazi FSRU aracılığıyla günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma yapılırken, bu kapasite ile Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nden toplam 17 ilin doğalgaz ihtiyacı karşılanmış oluyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte bu tesisin yanında bir tane daha 28 milyon metreküplük gazlaştırma yapacak yeni bir FSRU'nun planlaması ve çalışması içerisindeyiz" dedi. 7 Şubat 2018'de işletmeye alınan terminal, FSRU gemileri ile arz ve sistem güvenliğinin sağlanması hedefi doğrultusunda boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak, ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarikine imkan sağladı. Dörtyol Terminali, dünyada hem gemiden gemiye transfer hem de ham petrol tahliye veya yükleme yapılan tek terminal olma özelliğini de taşıyor. Dörtyol FSRU Terminali için Türkiye'nin ilk yerli FSRU gemisi olan Ertuğrul Gazi FSRU, önemli bir dönüm noktası oldu. 2018-2021 yılları arasında farklı bir gemi ile toplam 26 gemiden gemiye transfer operasyonu ve 2.6 milyar metreküp gaz transferi sağlandı. Ertuğrul Gazi'nin devreye alındığı 2021'den sonra da 115 operasyon vasıtasıyla 10.8 milyar metreküp gaz transferi gerçekleştirildi. Böylece, terminalde bugüne kadar 141 gemiden gemiye transfer operasyonu tamamlandı ve bu operasyonlar ile şebeke için toplam 13.4 milyar metreküp doğal gaz transferi sağlandı.