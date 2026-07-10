Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla oluşturdukları Kadın Girişimci Destek Paketi ile bugüne kadar yaklaşık 280 bin kadın girişimciye 140 milyar lira finansman sağladıklarını söyledi. Kayseri'de düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması" programında konuşan Özdil, kadınların dokunduğu her üretim hikâyesinin ekonomik bir değer oluşturmakla kalmadığına, aileyi, çevreyi ve toplumu da dönüştürdüğüne dikkati çekerken, kadınların yüzyıllardır evde, tarlada hem ürettiğini hem de toplumun temel direği olan aileyi ayakta tuttuğunu vurguladı.

DAHA KAPSAYICI EKONOMİ

Özdil, kadının yer aldığı her alanın değer kazandığını, toplumun refah seviyesinin yükseldiğini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur' tespiti de bu hakikati teyit etmektedir. Kadınların üretimde, girişimcilikte ve iş dünyasında daha fazla yer aldığı ekonomiler, daha kapsayıcı, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyuyor. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda bunu çok net görebiliyoruz. Üstelik ülkemizin kadınları, zorluklarla baş etmeyi, bir arada olmayı, çalışmayı ilke edinen bir gelenekten gelmektedir" diye konuştu.

HER ÜÇ KREDİDEN BİRİ

Halkbank olarak, "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum" inancıyla bir yola çıktıklarını anlatan Özdil, "2021 yılından bu yana kadın girişimciliğini öncelikli çalışma alanlarımızdan biri olarak görüyoruz. Ülkemizde kadın girişimcilere kullandırılan her üç krediden birinde bankamızın imzası bulunuyor. Kadınlara sağladığımız desteği yalnızca finansmanla sınırlı görmüyoruz. Üreten Kadınlar Buluşmaları'nı ve Üreten Kadınlar Yarışması'nı da bu vizyonla hayata geçirdik. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda, kadın girişimcilerin deneyimlerine ortak olup yeni fikirlerin filizlenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Halkbank olarak bu yolculukta yanınızda olmayı sürdüreceğiz" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de Halkbank'ın kadınların ekonomik gücünü destekleyen çok büyük bir projeye imza attığını, böyle bir programın Kayseri'de de eğitim vermesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kayseri'nin kadın girişimcileriyle de ön plana çıkan bir kent olduğunu vurgulayan Böhürler, "Kayseri'de pek çok kadın babalarından şirketleri devralıyor ve yeni yeni açılımlar yapıyor. Umut ediyorum ki Kayseri'den de pek çok kadın girişimci, bu desteklerden faydalanır" açıklamasını yaptı.

KADINLARDAN TEŞEKKÜR

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda 2024'te "Sıfır Atık Kategorisi"nde ödül alan Şükriye Özbilen, yarışmayı kazandıktan sonra güçlü işbirlikleri sağladıklarını belirterek, "Finansal erişimimiz daha da kolaylaştı. Bilinirliğimiz arttı" şeklinde konuştu. Diyetisyen Büşra Durak da 4 yıl önce aldığı destekle Yozgat'ta kendi işini kurduğunu anlatarak, "Hiç birikimim yoktu, hepsini Halkbank ile karşıladım. O günden beri yanımdalar. Bu güveni hissetmek insanı rahatlatıyor" ifadelerini kullandı. Halkbank desteğiyle Kapadokya bölgesinde terapi merkezi açan Prof. Dr. Bilge Uzun ise "Krediyi kadınlar için merkezde kullandım" dedi.