3 bin rakımda kesintisiz elektrik mücadelesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir yandan ülke çapındaki 76 bin kilometrelik elektrik iletim altyapısını kışa hazırlarken, bir yandan da dağıtım şirketleri gerilim filmlerini aratmayan operasyonlarla vatandaşın elektriksiz kalmaması için mücadele ediyor. Türkiye'nin en zorlu elektrik dağıtım bölgelerinden biri olan Doğu Karadeniz'de Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'da 1.6 milyon aboneye elektrik dağıtan Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ) şebekeyi iklim değişikliklerinin etkilerine karşı korumak için harekete geçti. Çoruh EDAŞ'ın Müdürü Mehmet Aydın, engebeli arazi yapısı, dağınık yerleşim modeli ve yüksek yağış rejimiyle teknik açıdan Türkiye'nin en zor coğrafyalarından birinde faaliyet gösterdiklerini anlattı. Aydın, iklim krizi nedeniyle bölgede yağışların arttığını, fırtınaların şiddetlendiğini ve bu durumun enerji altyapısını doğrudan etkilediğini vurguladı. Deniz seviyesinden, 3 bin rakıma kadar enerji hizmeti sağladıklarını söyleyen Aydın, "Afet olduktan sonra değil, afet olmadan önce harekete geçen bir modelle çalışıyoruz. İzole iletkenler, yer altı kabloları, koridor bakımları ve dijital risk haritalama uygulamalarıyla Karadeniz'in en sert coğrafyasında bile enerjiyi güvenle taşımak için çalışıyoruz" dedi.

14 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Sel, kar, heyelan gibi afetlere yönelik tüm senaryolara çalıştıklarını aktaran Aydın, her yıl yaklaşık 50 bin direği yenileyeceklerini söyledi. Aydın, bu yenilemeyi yaparken afet risk haritalarını dikkate alacaklarını belirtti. Son dört yılda hayata geçirdikleri yatırım ve iyileştirmelerle kesinti sürelerini ve kayıp-kaçak oranını azalttıklarını dile getiren Aydın, 2025 sonu itibarıyla toplam 14 milyar TL'lik yatırımı hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti.