3 ilde petrol arama süresi uzatıldı

Enerji alanında kritik bir karar daha yürürlüğe girdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın üç ilde yürüttüğü petrol arama faaliyetlerine ilişkin ruhsat süreleri uzatıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte mevcut sahalardaki arama faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

ŞIRNAK SAHASI İÇİN SÜRE 2028'E UZATILDI

Karara göre, Şırnak sınırlarında bulunan ve 15 bin 148 hektar büyüklüğe sahip kara sahası için verilen petrol arama ruhsatının süresi 16 Ocak 2028 tarihine kadar uzatıldı.

ADIYAMAN VE DİYARBAKIR SAHASI İÇİN 2027'YE KADAR İZİN

Öte yandan, Adıyaman ve Diyarbakır illerini kapsayan, toplam 45 bin 460 hektar yüz ölçümüne sahip saha için verilen ruhsatın süresi ise 9 Temmuz 2027 tarihine kadar uzatıldı.