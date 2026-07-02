3 katlı binalarda asansör boşluğu bırakılacak

ÇEVRE
, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeye göre, yönetmeliğe ilk kez "süs havuzu" tanımı eklendi. Buna göre süs havuzu; yüzme amacı taşımayan, estetik görünüm sağlayan ve mimari yapıyla bütünlük oluşturan havuz olarak tanımlandı. Bahçelerde yapılan pergola ve süs havuzları ile bazı peyzaj düzenlemeleri, bahçe alanının yüzde 20'sini aşmaması şartıyla emsal hesabı dışında bırakılacak. Tek bağımsız bölümlü müstakil konutlar hariç olmak üzere; 3 katlı binalarda asansör boşluğu bırakılması, 4 kat ve üzerindeki binalarda ise asansör yapılması zorunlu hale geldi.