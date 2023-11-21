3 milyon hektar alan ÇKS’ye kaydedilecek

Tarımda üretimin planlanmasında çiftçinin desteklerden yararlanmasının önündeki bir engel daha kalktı. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 3 milyon hektarlık alan kayıt altına alınacak, çiftçi desteklerden yararlanabilecek.ÇKS Yönetmeliğinde önemli bir değişikliğe gidildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha önce yaptığı bir konuşmada desteklerden yararlanamayan çiftçiler için müjde vermişti. Yönetmelikte yapılan değişiklikle mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapamayan ve desteklerden yararlanamayan çiftçiler, arazilerini taahhütname belgesi ile kayıt ettirebilecek. Uzun süredir müjdeli haberi bekleyen çiftçiler, taahhütname belgeleriyle 2 Ocak 2024'e kadar kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Arazilerini ÇKS'ye kayıt ettiren çiftçiler, Bakanlığın üreticilere sağladığı çeşitli desteklerden de yararlanabilecek. Bu düzenlemeyle kayıtlı arazi alanının en az 3 milyon hektar artması hedefleniyor.Değişiklik planlı üretime geçişi de kolaylaştıracak. Türkiye Yüzyılı'nda tarım ve orman alanında devrim niteliği taşıyan planlı üretim, ÇKS'ye kaydedilecek arazilerle tarımsal üretimi üst lige taşıyacak. Mirasçılık nedeniyle parçalanmış tüm araziler kayıt altına alınarak sisteme dâhil edilecek. Üretimin planlanmasında önemli adımlardan biri olan mülkiyet sorununun çözüme kavuşmasıyla en az 3 milyon hektar alan daha ÇKS'ye kaydedilerek planlı üretimin bir parçası olacak. Üretim planlamasında büyük kolaylık sağlayacak ÇKS'ye kayıtlılığın artması için Bakanlık tarafından atılan bu adımla hem atıl kalan araziler üretime kazandırılacak hem de arazisini kaydettiren üretici desteklerden yararlanacak.12. Kalkınma Planı'nda dijitalleşme, yapay zeka ve veriye dayalı iş modelleriyle akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu alandaki yazılım ve ekipmanların yerli üretiminin desteklenmesi hedefleniyor. Ürün ve tarım parseli bazında asgari ve azami üretim alanları belirlenecek, çiftçi başvurularının, üretim izinlerinin ve ekim kontrolünün çerçevesi ortaya konulacak. Tarım arazilerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve etkin yönetimi sağlanacak. Tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanması tamamlanacak. Tarım arazisi piyasalarının geliştirilmesi ve arazilerin etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla arazi bankacılığı sisteminin kurulmasına yönelik düzenleme yapılmaya devam edilecek. Tarım arazilerinin kullanımı etkin şekilde izlenecek, kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılması sağlanacak. Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanımına yönelik denetimler artırılacak. Arazi toplulaştırma çalışmalarına sulama yatırımlarıyla entegre şekilde devam edilecek.2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül'de başlayacak ve 2 Ocak 2024'e kadar devam edecek. ÇKS, tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla oluşturuldu. Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını yapmaları gerekiyor. Üreticiler ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor. e-Devlet Kapısı'nda başvuru imkanından, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kayıtlı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler yararlanabiliyor. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığının dijital dönüşüm hamleleri kapsamında uygulamaya aldığı "TARIMCEBİMDE" mobil uygulaması da üreticilerin iş ve işlemlerini kolaylaştırıyor.