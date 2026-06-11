3 politika faizinde şaşırtan karar! ECB 2023’ten bu yana ilk kez artışa gitti

"ENFLASYON RİSKLERİ YUKARI YÖNLÜ"

Banka tarafından yayımlanan karar metninde, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin yukarı yönlü, ekonomik büyümeye ilişkin risklerin ise aşağı yönlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, jeopolitik gelişmeler ve savaşın ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Savaşın orta vadeli enflasyon ve büyüme üzerindeki tam etkileri, enerji fiyat şokunun yoğunluğuna ve süresine, ayrıca dolaylı ve ikinci tur etkilerinin ölçeğine bağlı olacaktır."