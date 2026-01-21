3 yılda 6 yapısal reform tedbiri uygulanacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve 2026-2028 dönemini kapsayan yeni Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı çerçevesinde "rekabetçilik", "sürdürülebilirlik ve dayanıklılık" ile "beşeri sermaye ve sosyal politikalar" alanlarında 6 yapısal reform tedbirinin uygulamaya alınması öngörülüyor. Bu kapsamda rekabetçilik alanında "imalat sanayisinde dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm aracılığıyla KOBİ'lerin modernizasyonunun desteklenmesi, verimliliğin ve rekabet edilebilirliğin artırılması" ve "sürdürülebilir turizmin yaygınlaştırılması ve markalaşma" reform tedbirlerine ilişkin çalışmalar yapılacak. Bu dönemde "sürdürülebilirlik ve dayanıklılık" alanında "yeşil dönüşümün hızlandırılması" ve "endüstrilerde dijitalleşme odaklı yatırımların artırılması" alanlarındaki belirlenen uygulamaların hayata geçirilmesi amaçlanıyor. "Beşeri sermaye ve sosyal politikalar" alanında da "öğretim programlarının beceri temelli olarak güncellenmesi ve mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi" ile "istihdam hizmetlerinin iş gücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi ve geliştirilmesi" tedbirlerine ilişkin çalışmaların uygulamaya konulması öngörülüyor. Böylece 2026-2028 döneminde 6 yapısal reform tedbirinin hayata geçirilmesi hedeflenirken, bu tedbirlerin uygulamaya konulması için yaklaşık 6.4 milyar euroluk ek maliyet tahmin edildi.

YAPISAL DÖNÜŞÜM

Enflasyonla mücadele kapsamında para, maliye ve gelirler politikalarının eş güdüm içinde ve hedef odaklı şekilde uygulanmasına devam edilecek. Dezenflasyon sürecini sürdürmeye yönelik talep koşullarını dengeleyici sıkı politika duruşu ile bununla eşzamanlı olarak olası arz kısıtlarına karşı orta ve uzun vadeli yapısal dönüşüm adımları sürdürülecek. Bu dönemde kamu maliyesinde mali disiplin ilkesinden taviz verilmemesi amaçlanıyor. Maliye politikasının fiyat istikrarının sağlanmasına, cari işlemler dengesinin iyileştirilmesine, adil gelir dağılımına, ekonomide üretkenliğin ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak şekilde uygulanması öngörülüyor.