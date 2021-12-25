Giriş Tarihi: 26.12.2021

30 bin TL’lik oda bile dolu Betül ALAKENT

Turizmde yılbaşı coşkusu yaşanıyor. 28 Aralık-2 Ocak arasında oteller dolacak. Yabancı ilgisinin yüksek olduğu bu dönemde 30 bin TL’lik odaya dahi rezervasyon yapıldı