30 bin TL’lik oda bile dolu

Aşılanmanın hızla artmasıyla pandeminin etkisinden sıyrılmaya başlayan turizm sektöründe yılbaşı coşkusu yaşanıyor. Yeni yıla sayılı günler kala otellerini doldurmaya başlayan turizmciler, bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Kayak otelleri başta olmak üzere, İstanbul
ve Antalya
'daki açık otellerin büyük ilgi gördüğünü, rezervasyonların yüzde 90'ları aştığını belirten sektör temsilcileri, talebin 28 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında yoğunlaştığına dikkat çekiyor. Yabancı turist ilgisinin de çok yüksek olduğunu belirten turizmciler, "En yüksek talebi 2019'dan 2020'ye girdiğimiz yılbaşında yaşamıştık. Sonrasında ise pandemi etkisini hissettik. Bu yıl talep çok güçlü. Kayak bölgelerindeki günlük 30 bin TL olan üst segment oda dahi dolu. Katar
, Ukrayna
, Rusya
, İran
ve Polonya
'dan yüksek bir ilgi var. Yılbaşını yüzde 100 dolu geçireceğiz" diyor.
2019 RAKAMLARI YAKALANACAK
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yılbaşı talebinde 2019 seviyesinin yakalanabileceğini belirterek, "Sanatçılı program yapan otellere ilgi daha fazla. Bu noktada Kıbrıs otelleri öne çıkıyor. Antalya'da da sanatçılı program yapanlara güçlü talep var. Kapadokya
da yüksek ilgi gören bir diğer destinasyon olarak öne çıkıyor" dedi. Kayak otellerine de talebin fazla olduğunu aktaran Bağlıkaya, "Bu yıl pandemi nedeniyle yurtdışına çıkmak istemeyen vatandaşlarımız iç pazara yöneldi. Ancak yurtdışına da hâlâ ilgi var. Balkan turları, Belgrad, Kiev ve Dubai gibi destinasyonlar talep görüyor" ifadelerini kullandı.
HEDEF TUTACAK
TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır da, kayak başta olmak üzere İstanbul ve Antalya'aki açık otellere yüksek bir ilginin olduğunu söyledi. Antalya ve İstanbul'a Polonya, Ukrayna ve Rusya'dan yabancı turist ilgisinin yüksek olduğunu anlatan Çorabatır, "Yabancılar kayak otellerine de ilgi gösteriyor. Yılbaşında yabancıların yanı sıra yerli turistle birlikte otellerimiz dolu olacak. Bu yıl için 29 milyon turist, 24 milyar dolarlık gelir hedefimizi yılbaşı gecesi yakalayıp yılı kapatacağız" şeklinde konuştu.
İSTANBUL'A YABANCI İLGİSİ ÇOK YÜKSEK
HYATT Centric Levent İstanbul Genel Müdürü Ahmet Arslan, yılbaşı için İstanbul'a çok güçlü bir yabancı ilgisinin olduğunu belirterek, "Ortadoğu başta olmak üzere Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan geliyorlar" dedi. İstanbul'daki dolulukların yüzde 90'ının yabancılarla sağlandığı bilgisini veren Arslan, 28 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında dolulukların yüzde 90'ı aştığını kaydetti. Arslan, "Bu dönemde boğaz hattındaki otellerin günlük oda fiyatları ortalama 600-700 euro, lüks segment 200 euro, 4 yıldızlılar ise 100 euro bandında seyrediyor. Hem doluluk hem talepte 2019 yılını aşmış durumdayız" diye konuştu.
KATARLILAR ULUDAĞ'A GELİYOR
TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa'daki kayak otellerinin yılbaşında yüzde 100 dolu olacağını söyledi. "Uludağ'a güçlü bir Katarlı ilgisi var. Ayrıca yerli turist de gelecek. Dağdaki otellerin fiyatı 2.500 TL'den başlıyor. En lüks oda fiyatı 30 bin TL. Bu oda Katarlılar tarafından rezerve edildi" dedi.
ERCİYES'TE FİYATLAR GÜNLÜK 200-500 EURO
RADISSON Blu Mount Erciyes Genel Müdürü Menderes Karaküçük, yılbaşında şehir otellerinin doluluk oranlarının yüzde 70, dağdakilerin ise yüzde 100'ü bulacağını belirterek, "Dağ otellerinde fiyatlar günlük 200 ila 500 euro arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.
İRANLILAR PALANDÖKEN'DE
DEDEMAN Palandöken Hotel Genel Müdürü Veli Tuzak, eylülde erken rezervasyonu açtıklarını belirterek, "Rezervasyonlarımızın yüzde 50'sini bu dönemde aldık. Yılbaşında oteller dolu olacak. Günlük oda fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında. Konaklamanın yüzde 80'inini yerli 20'sini ise yabancılar yapıyor. Yabancılarda İran lider" dedi.