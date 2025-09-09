30 büyükşehir için ortak vergi düzenlemesi

Otel ve lokanta işletmeciliğinden şehir içi yolcu taşımacılığına kadar çeşitli işlerin 30 büyükşehirde de aynı usulde vergilendirilebilmesi amacıyla düzenlemeye gidildi. Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki 30 binin üzerinde mükellefi bulunan ilçelerde esnaf artık basit değil, gerçek usulde vergilendirilecek. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Ticari Kazancı Basit Usulde Tespit Edilen Mükellefler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile basit usulde vergilendirmeye yönelik düzenlemeler yapıldı.

2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Buna göre, 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işler, diğer 17 büyükşehirde de söz konusu kapsamın dışına çıkarılarak 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar için eşit hale getirildi. Gelir Vergisi Kanunu doğrultusunda basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, gelir vergisinden istisna olup, bu mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamesi de vermiyor. Halihazırda, 13 büyükşehirde belli faaliyetler basit usulün dışındayken söz konusu kararla bu uygulama 30 büyükşehri kapsayacak şekilde genişletildi.

VERGİDE ADALET SAĞLANACAK

Bu kapsamda, büyükşehirlerde ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların vergilendirilmesi 1 Ocak 2026'dan itibaren basit usul yerine gerçek usulde gerçekleştirilecek. Basit usulden yararlanılabilmesi için yıllık hasılatın 480 bin liranın altında olması şartına istinaden ticari taksi ve dolmuşların plaka bedelleri ile bunların kiralanması durumunda ödenen aylık kira bedelleri dikkate alınarak, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinin basit usul kapsamında olmamasına karar verildi. Söz konusu karar vergi adaletinin sağlanmasını ve kayıt dışılığın azaltılmasını hedefliyor. Uygulama 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak. Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakçı, mükellefler arasında haksız rekabetin sona ereceğini söyledi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ HARCI 1.000 LİRA OLDU

TÜRKİYE Cumhuriyeti pasaportuyla yurtdışına çıkacak yolculardan tahsil edilen harç tutarı 1.000 lira olarak yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararın yayımını takip eden 10 günlük süreçte yapılacak yurtdışına çıkışlarda, önceki tutar üzerinden gerçekleştirilmiş harç ödemeleri için fark istenmeyecek. Söz konusu tutar daha önce 710 liraydı.