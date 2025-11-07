30 milyarlık yatırım

Emlak Konut, konut arzını artırmaya ve konuta erişimi kolaylaştırmaya odaklandı. Emlak Konut güvencesiyle, EPP ve ŞUA İnşaat işbirliğiyle geliştirilen, deniz ve Adalar manzarası ile öne çıkan 'Kuzey Adalar' projesinin 30 milyar TL yatırım değerine sahip olduğu açıklandı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, sektörde talebin canlı olduğunu ancak yeni üretimde daralma yaşandığını belirterek, öncü olma misyonları ile arsa almaya ve yeni arz oluşturmaya kararlı olduklarını dile getirdi. Emlak Konut güvencesiyle, EPP ve ŞUA İnşaat işbirliğiyle İstanbul Kartal'da geliştirilen Kuzey Adalar projesinin de bu yatırımlardan biri olduğunu belirten Yılmaz, "Kuzey Adalar, yalnızca modern bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bölgenin gelişimine öncülük eden bir projedir. Yaklaşık 30 milyar TL yatırım değeriyle ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz" dedi. Emlak Katılım işbirliği ile geliştirdikleri faizsiz konut modeline büyük ilgi olduğunu belirten Yasir Yılmaz, kısa sürede bin sözleşme imzalandığını söyledi. Son 15 ayda 80 milyar TL değerinde arsa aldıklarını ve yeni yatırımlara hazırlandıklarını dile getiren Yılmaz, projelerin yanında yeni finansman modelleri de geliştirdiklerinin altını çizdi. EPP Genel Müdürü Alim Kaplaner, "Kuzey Adalar Projesi 15 blokta, 2 bin 281 konut ve 132 ticari ünite olmak üzere toplam 2 bin 413 bağımsız bölümden oluşuyor" dedi.