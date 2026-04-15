30 milyon vatandaşın komisyon ücreti yükü azaltıldı

TBMM Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Komisyonu'nda Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) faaliyetleri ele alınırken, kamu denetçileri, bireysel başvurular sonucunda verilen ancak milyonlarca kişinin hayatına dokunan çarpıcı tavsiye kararlarından örnekler anlattı. Bu örnekler arasında ise yemek sipariş platformlarının komisyon oyunu ile büyük bir market zincirinin "çevrecilik" adı altında vatandaşa 3 liralık kâğıt ve bez poşet dayatması dikkat çekti.

POŞET OYUNU BOZULDU

Kamu Denetçisi Özcan Yıldız, yemek komisyon ücretlerinin sınırlandırılmasına ilişkin bir tavsiye kararı verdiklerini belirtirken, "Söz konusu tavsiye kararına karşılık Ticaret Bakanlığı genelge yayınladı ve komisyon ücretleri tavsiye kararımız minvalinde yeniden ele alındı. Söz konusu kararımız neticesinde bu platformları kullanan 29 milyon 881 bin 36 vatandaşımızın da komisyon ücretlerinin aşağıya çekilmesiyle üzerlerindeki maliyet yükü azaldı" bilgisini verdi. Yıldız, yine vatandaş lehine verdikleri bir başka tavsiye kararının da bilinen büyük bir marketin "çevrecilik" adı altında vatandaşı bez ve kâğıt poşet almaya zorlamasıyla oluştuğunu söyledi. Yıldız, KDK'nın aldığı kararlar bu uyanıklığa nasıl son verildiğini şöyle anlattı: "Marketlerde plastik poşet bulundurulmasına ilişkin uyuşmazlığa yönelik bir başvuru gelmişti. Vatandaş marketten plastik poşet istiyor ama market ısrarla kendisine kâğıt veya bez poşet dayatması yapıyor ve bunu 'çevrecilik' adı altında yapıyor, fakat çevreciliğin sorumluluğunu vatandaşa yüklüyor. Vatandaş bize başvurduğunda 50 kuruştu plastik poşetin ücreti, kâğıt torbayı 3 liradan vatandaşa veriyor. Vermiş olduğumuz tavsiye kararı neticesinde Ticaret Bakanlığımız bu konuda bir genelge yayınladı. Artık plastik poşetin söz konusu markette vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğunu görüyoruz. Bu market çok bilindik bir market, FİLE."