300 milyar dolarlık altın yer altında yatıyor

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin altın ithalatına çözüm olarak altın üretiminin daha da artırılması gerektiğini belirterek, "Türkiye'de, yapılmış bir modelleme çalışmasına göre, 6 bin 500 ton metal altın potansiyeli var. Biz bunun bin 500 tonunun nerede olduğunu biliyoruz, üretmeye de başladık. Geriye kalan, yer altında bekleyen 5 bin ton var, bunun bugünkü değeri yaklaşık 300 milyar dolar civarında" dedi. Altında dış ticaret açığı bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Biz şu anda yıllık 2.5 milyar dolarlık altın üretiyoruz. Üretimde 100 tona çıkacağımız zaman bu rakam yaklaşık 8-9 milyar dolara yükselecek. Bu da altındaki dış ticaret açığının 3'te 1'ini kapatmamız anlamına gelir" açıklamasını yaptı. Türkiye'de Bergama'daki altın madeninin 19 Mayıs 2001'de üretime başladığını hatırlatan Yılmaz, "Takip eden 10 yılda, Türkiye'deki üretimin tamamını yabancılar yapıyordu. Şu anda Türkiye'de üretilen altının yüzde 50'sini tamamı yerli sermaye olan şirketler üretiyor" bilgisini verdi.Erzincan İliç'te yaşanan maden kazasıyla ilgili de açıklama yapan Yılmaz, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun konuyla ilgili doğruları açığa çıkaracağına inandıklarını söyledi. Maden faciasına neden olan yığın liçi prosedürünün bugün dünyada 268 madende uygulandığını anlatan Yılmaz, "ABD, Kanada Avustralya, Rusya ve Arabistan... Birçok yerde uygulanıyor. Uygulanmayan bir şey değil. Burada önemli olan şey kök sebep analizini iyi yapmak" diye konuştu. Bor madeniyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Belirli konularda uç ürüne gidersek, dünyada söz sahibi olma ihtimalimiz çok yüksek" ifadelerini kullandı.