300 milyon dolarlık tesis cari açığa darbe vuracak

Mobilya, enerji ve inşaat sektöründeki yatırımlarıyla öne çıkan Doğanlar Holding, yeni yatırımlar için de kolları sıvadı. Bünyesinde bulunan enerji şirketi Biotrend kanalıyla bu alandaki yatırımlarını büyütme kararı alan şirket, Türkiye'nin petrokimya ürünleri ithalatından kaynaklanan cari açığına katkı sunacak. Süper Proje Teşviki kapsamında İzmir Aliağa'da 300 milyon dolar yatırımla kurulacak dev kimyasal ileri dönüşüm tesisinde plastik atıkların geri dönüşümünden nafta muadili proliz yağı elde edilecek. Ürünün tamamını başta Avrupa olmak üzere çeşitli pazarlara ihraç edecek. 9.3 milyar liralık teşvik paketine sahip olan tesisin, 2027'nin ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Enerji sektörü başta olmak üzere ajandalarında birçok yatırımın bulunduğunu söyleyen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, "İleri kimyasal dönüşüm tesisiyle bir yandan plastiğin yarattığı çevresel kirliliğe çözüm sunarken, bir yandan da ülkemize döviz kazandıracağız. Bu yatırımla ciromuz iki katına, EBİTDA'mız üç katına çıkacak. Kazmayı bu yıl üçüncü çeyrekte vuracağız" dedi.Mobilyada da büyümelerinin devam ettiğini kaydeden Doğanlar Mobilya Grubu Başkanı İsmail Doğan ise "Yurtiçi ve yurtdışında toplam 735 satış noktasına ulaştık. Her yıl gelirlerimizin yüzde 5-6'sını yatırıma ayırıyoruz. 6 markamızla yolumuza devam ediyoruz" dedi. 2023'ü yüzde 80 büyüme ile kapattıklarını söyleyen Doğan, bu yıl büyüme hedeflerinin yüzde 70 olduğunu kaydetti. Doğanlar Mobilya CEO'su Mustafa Karamemiş de 2023'te yılında yüzde 80 büyüyen grubun bu yılki büyüme hedefini yüzde 70 olarak açıkladı.Doğanlar Holding'in büyüme hedefi koyduğu ana iş kollarından biri de inşaat. İstanbul Yenibosna'da kentsel dönüşüm projesine başlayacaklarını duyuran Davut Doğan, "10 yıldır üzerinde çalıştığımız bu projenin değeri 5-6 milyar TL. Ayrıca Senegal'deki mobilya yatırımının ardından inşaat işine de giriyoruz. Oradaki çalışmalarımıza haziranda başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.