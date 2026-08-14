31,3 milyar dolardan 273,3 milyar dolara... İşte Türkiye’nin 25 yıllık ticaret dönüşümü

İÇ TİCARETTE YETKİ BELGESİ UYGULAMASI

İkinci el motorlu kara taşıtı, taşınmaz ve kuyum ticaretinde yetki belgesi sisteminin uygulandığı belirtildi.

Haziran 2026 itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde 84 bin 912, taşınmaz ticaretinde 80 bin 818 ve kuyum ticaretinde 15 bin 17 işletmenin yetki belgesi aldığı kaydedildi.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile taşıt ve taşınmaz ilanlarının doğrulanmasına yönelik uygulamaya geçildiği, Güvenli Ödeme Sistemi ile taşıt satış bedeli ve mülkiyetin eş zamanlı el değiştirmesinin sağlandığı belirtildi.

64 BİN 190 PARTİ ÜRÜN DENETLENDİ

Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında 2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranının 2025 sonunda yüzde 1 seviyelerine gerilediği bildirildi.

2011-2026 döneminde yaklaşık 59 bin 338 işletmede 64 bin 190 parti ürünün denetlendiği kaydedildi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nin ziyaret sayısının 7,5 milyonu aştığı belirtildi.

Haksız fiyat artışları ve stokçuluk kapsamında bugüne kadar 238 binden fazla işletme ve 1,85 milyonun üzerinde ürünün denetlendiği, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk kapsamında toplam 1,3 milyar liranın üzerinde idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

LİSANSLI DEPOLARDA KAPASİTE 14,4 MİLYON TONA ULAŞTI

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sistemi kapsamında 266 lisanslı depo şirketinin faaliyet gösterdiği ve toplam depolama kapasitesinin 14,4 milyon tona ulaştığı bildirildi.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın 2019 yılında faaliyete başlamasından bu yana elektronik ürün senedi işlem hacminin 425 milyar lirayı aştığı belirtildi.

TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİ 115 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Türkiye'nin yurt dışı teşkilatının 2000'li yılların başında 50 ülke ve 62 merkezde 84 kadro ile faaliyet gösterdiği, 2026'da ise 115 ülke ve 170 merkezde 235 Ticaret Müşaviri ve Ataşesi ile hizmet verdiği kaydedildi.

Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşeliklerinin 2025 yılında iş dünyasından gelen 247 bin 467 talebe yanıt verdiği, 12 bin 946 toplantı gerçekleştirdiği, 785 heyet organizasyonuna katkı sağladığı ve 1.278 fuar ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

"Müşavire Danışın" uygulamasını kullanan firma temsilcisi sayısının 66 bin 540'a ulaştığı aktarıldı.