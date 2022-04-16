314 bin vatandaşın daha mülkiyet sorunu çözülecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman vasfını yitirmiş 2/B olarak bilinen araziler ile Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışı kapsamında bugüne kadar 685 bin adet taşınmazın 955 bin hak sahibi vatandaşa satıldığını açıkladı. Kurum, "Ancak pandemi nedeniyle başvuru ve ödeme sürelerini kaçıran 314 bin vatandaşın mağduriyet yaşamaması için başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından 2/B arazilerinin satışı ile ilgili başvuru süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldıklarını müjdelemişti.Konuyla ilgili dün sosyal medya hesabından Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını çözüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Bakanlık daha önce de vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözümüne ilişkin birçok uygulamayı yürürlüğe koymuştu. Bunlardan birisi de 2/B olarak bilinen araziler ile Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışı idi. Bu kapsamda bugüne kadar toplam 685 bin adet taşınmazın satışı gerçekleştirilirken, 955 bin hak sahibi vatandaş tapularına kavuşmuştu. Ancak pandemi nedeniyle başvuru ve ödeme sürelerini kaçıran 314 bin vatandaş vardı.Yeni düzenlemeyle Yapı Kayıt Belgesi alınmış Hazine taşınmazları için satın alma başvuru süresi de 31 Aralık'a kadar uzatıldı. Hazine taşınmazlarının satışında vatandaşlara peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkânı da getirildi.Hazine'ye ait arazilerin çiftçilere kiralanmasında da başvuru süresi kaldırıldı. 2018'de Hazine'ye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıl süreyle kiralama imkânı getirilmiş ve 55 bin çiftçiye 595 milyon metrekare taşınmaz kiralanmıştı. Yılbaşında yapılan düzenleme ile kira sözleşmelerindeki kanuni faiz oranı yüzde 22'den 9'a düşürülmüştü. Başvuruya ilişkin süre kaldırılmış ve kapsam 31 Aralık 2019 tarihinden önce 3 yıl süreyle Hazine taşınmazlarını kullanan çiftçilere kiralama imkânı sağlayacak şekilde genişletilmişti. Yaklaşık 150 bin çiftçinin daha haklardan yararlanması sağlanmış oldu.