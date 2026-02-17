32 günde 2025’in iki katı yükseldi

Geçtiğimiz yıl sergilediği yüzde 14.5'lik yükselişle yıllık enflasyonun yarısı kadar bir performans göstererek yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan Borsa İstanbul, 2026'da adeta tarih yazıyor. Endeks geçtiğimiz haftaki yüzde 4.8'lik yükselişin ardından, dün de çifte rekor kırarak 14.400 puanı geçti. Endeks yıl başından bu yana, başka bir ifade ile 32 işlem gününde, yüzde 28'in üzerinde yükselerek, 2025'in tamamındaki performansını şimdiden ikiye katlamış oldu. Borsada endeks ocak ayında yüzde 22.88 yükselerek 1997'den bu yana en büyük ocak ayı yükselişine imza atmıştı.

500 MİLYAR $'A ULAŞILDI

Endeksteki yükselişle birlikte borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri bu yıl 2.5 trilyondan fazla artarak 20 trilyon lirayı geçti. Şirketlerin piyasa değeri dolar bazında ise 90 milyar dolar artarak 500 milyar dolara ulaştı. Borsa İstanbul aynı zamanda bu yıl sergilediği performansla, Güney Kore'nin ardından dünyanın en fazla yükselen ikinci piyasası konumunda bulunuyor.

KESİNTİSİZ 8 YIL YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul yıllık bazda en son 2018'de yüzde 20.9 düşmüştü. O tarihten bu yana yükseliş trendine giren borsa art arda 8 yıldır kesintisiz yükseliyor. Bu süreçte endeksteki değer artışı yüzde bin 482'ye ulaştı. Merkez Bankası verilerine göre söz konusu dönemde gerçekleşen TÜFE artışı ise yüzde 835 oldu. Böylece borsa 8 yıllık dönemde enflasyonun iki katına yakın performans sergileyerek yatırımcılarına reel anlamda ciddi bir getiri sağladı. Geçtiğimiz yıl borsada 3.9 milyar dolarlık net alım yapan yabancı yatırımcılar, 2026'ya da çok hızlı başladı.

YABANCI AKINI SÜRÜYOR

Yabancılar borsada ocakta 1 milyar 992 milyon dolarla Ocak 2007'den bu yana en yüksek aylık net alıma imza attı. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 28 Kasım 2025-6 Şubat 2026 tarihleri arasındaki 10 haftanın tamamında borsada net alım yaparak rekor kırdı. Bu süreçteki yabancı alımı 2 milyar 435 milyon dolara ulaştı. Yabancının hisse senedi portföyünün büyüklüğü de 42 milyar doları aşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

360 BİN YATIRIMCI GERİ DÖNÜYOR

Yabancı yatırımcının ilgisinin arttığı bu dönemde, yerli yatırımcılar da piyasaya dönüş yaptı. 17 Mayıs 2024'te 8 milyon 624 bin olan yatırımcı sayısı, 2025 sonunda 6 milyon 366 bine indi. Bu dönemde 2 milyon 257 bin yatırımcı piyasadan çekildi. Endeksteki yükselişle birlikte borsanın cazibesinin artması ve hızlanan halka arzların etkisiyle yatırımcı sayısı 13 Şubat'ta 6 milyon 727 bin 205'e çıktı. Böylece 7 haftada 360 bin yatırımcı piyasaya dönüş yapmış oldu.

HALKA ARZLAR CANLANDI

2025'te 18 şirketin 45.1 milyar lira büyüklüğünde halka arz gerçekleştirdiği İstanbul'da, 2026 yılı da hızlı başladı. Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre şu ana kadar 8 şirket halka arz gerçekleştirdi. Bu halka arzların büyüklüğü 11 milyar 380 milyon lira olurken, gelen talep ise 70 milyar liraya ulaştı.