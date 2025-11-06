32 milyondan fazla ürün denetlendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 81 ilde 470 bin 37 işletme ve 32 milyondan fazla ürünün denetlendiğini belirterek, 2.4 milyar TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandığını söyledi. TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Bolat, tüketici haklarına yönelik en temel ve önemli platform olan tüketici hakem heyetlerinin bugüne kadar yaklaşık 19 milyon başvuruyu karara bağladığını söyledi. Bolat, "2025 yılının ilk 10 ayında 733 bin 395 adet başvuru alınmış, 9.7 milyar TL tutarında 691 bin 573 adet uyuşmazlık karara bağlanmıştır" dedi.

İHRACATTA HEDEFLER AŞILDI

İhracattaki artışa dikkat çeken Bolat, "Bu yıl ekim ayında mal ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 oranında artarak son 12 aylık toplamlara göre 270.2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılan 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı hedefimizi aşmış bulunuyoruz. Uzak Ülkelere İhracat Stratejimiz ile 50 milyar dolar ihracat hedefliyoruz" diye konuştu. Bolat, Afrika kıtası ile ticaret hacminin 2003'e göre 7 kat artarak 2024 yılı itibarıyla 37 milyar dolara ulaştığını söyledi. Türkiye'nin dünyada damping ve sübvansiyona karşı önlem sıralamasında 4'üncü, korunma önlemlerinde ise 3'üncü sırada olduğunu ifade eden Bolat, "Hâlihazırda 136 adet dampinge ve sübvansiyona karşı önlemimiz, 118 adet önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı tedbirlerimiz yürürlüktedir" dedi. ANKARA

İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURDUK

İSRAİL ile ticari ilişkiler hakkında bilgi veren Bolat, "2 Mayıs 2024'te hükümetimizin aldığı kararla, Türkiye'den İsrail'e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat, transit ticareti tamamen durdurduk. Gümrüklerde ve serbest bölgelerimizde İsrail ile ticaret işlemi yapılamaz. 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ticaret sıfırdır. Bu veriler, Ticaret Bakanlığı gümrük verileri ve TÜİK verileriyle şeffaf bir şekilde sabittir. Filistin Hükümeti'nin Türkiye ile ticaret yapma isteği karşısında, 7 Haziran 2024'te yapılan Türkiye-Filistin Devleti Protokolü uyarınca, Filistin hükümeti aracılığıyla talep edilen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik özgün bir kontrollü ticaret mekanizması geliştirdik" dedi.