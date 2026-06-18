32 şirket halka arz sırasına girdi

Ortadoğu'daki savaşın petrol fiyatları üzerinden yarattığı şoka rağmen 2019'dan bu yana her yıl yükselen Borsa İstanbul, 2026'da da bu performansını sürdürüyor. Savaşı sonlandıran barışla birlikte yükselişini hızlandıran endeks yıl başından bu yana yüzde 28.3 değer kazandı. Borsa İstanbul, en son 2018'i düşüşle tamamlamıştı. Borsa İstanbul'da 2018'den bu yana yaşanan yükseliş yüzde bin 485'e ulaşırken, gerek yatırımcıların gerekse şirketlerin halka arzlara talebi de hızlandı.

MAYISTA REKOR BAŞVURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı verilere göre bu yıl halka arz için başvuran şirket sayısı 32'ye ulaştı. Böylece halka arz sınırına giren şirketlerin sayısı 152 oldu. Ortadoğu'daki savaşın sonlanacağına ilişkin güçlenen beklentiler ve faiz oranlarının yüksek seyrini koruması özellikle mayısta rekor başvuru getirdi. SPK verilerine göre mayısta 17 şirket halka arz için başvuru gerçekleştirdi. Bu şirketler arasında özellikle Tarım Kredi Süt Ürünleri, Ankara Sigorta ve CMS Jant öne çıktı. Emlak katılım Bankası da nisan ayında halka arz için SPK'ya başvuru yapmıştı.

250 MİLYAR TL KAYNAK

Borsa İstanbul'da 2021 yılından bu yana 213 şirket halka arz gerçekleştirdi. Bu halka arzların toplam büyüklüğü 248.5 milyar lira olurken, gelen talep ise 1 trilyon 230 milyar liraya ulaştı. 2026 yılında ise şu ana kadar 15 şirket 23 milyar 676 milyon liralık halka arz gerçekleştirdi. Bu hafta 2.4 milyar liralık halka arzını tamamlayacak olan Beta Enerji de dahil edildiğinde 2021'den bu yana toplam halka arz büyüklüğü 250.9 milyar liraya ulaşacak. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre bu yıl gerçekleştirilen 15 halka arza 12 milyon 133 bin 499 yatırımcı katıldı.

ENDEKSİN 5 KATI GETİRİ

Şirketlerin halka arzlara ilgisi tekrar hızlanırken, yatırımcılar da endeksin çok üzerinde getiri sağlayan yeni hisseleri tercih ediyor. Borsada endeksin yüzde 28 yükseldiği bu yıl, halka arz endeksindeki yükseliş yüzde 125 olarak gerçekleşti. Endeksin yüzde 56 yükseldiği son 1 yılda ise halka arz endeksinin getirisi yüzde 209'a ulaştı.

BORSA DÜŞÜŞÜ UNUTTU

2018'i yüzde 20.9 kayıpla tamamlayan Borsa İstanbul'da, endeks o tarihten bu yana hiçbir yıl değer kaybetmedi. BIST 100 Endeksi 2019'da yüzde 25.4, 2020'de yüzde 29.1, 2021'de yüzde 25.8, 2022'de yüzde 196.6, 2023'tie yüzde 35.6, 2024'te yüzde 31.6, 2025'te ise yüzde 14.5 prim yaptı. 2018 sonundan 2026 mayıs sonuna kadar olan dönemde enflasyon yüzde 940 olurken, BIST 100 Endeksi yüzde bin 485 yükselerek yatırımcına reel olarak kazandırmaya devam etti. Yabancı yatırımcılar mayısta borsada 845.8 milyon dolarlık net satış gerçekleştirmelerine rağmen yılın ilk 5 ayında toplamda 2 milyar 651 milyon dolarlık net alıma imza attı. Yabancılar 2025 yılında 3 milyar 942 milyon dolarlık net alım yapmıştı. SPK verilerine göre borsada 2025 sonunda 29 bin 891 olan yabancı yatırımcı sayısı, bu yılın mayıs sonu itibarıyla 31 bin 585'e ulaştı. Aynı dönemde yerli yatırımcı sayısı da 6 milyon 473 binden 6 milyon 604 bine çıktı. Böylece 2025 sonunda 6 milyon 503 bin olan toplam yatırımcı sayısı, 5 ayda 6 milyon 636 bine ulaştı.



YATIRIM FONLARI 10 TRİLYONA ULAŞTI

Sermaye piyasalarına ilgi sadece hisse senedi piyasaları ile snı ırlı kalmıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre yatırım fonların toplam büyüklüğü 9 trilyon 720 milyar liraya ulaşırken, yatırımcı sayısı da 5 milyon 868 bini geçti. Yatırım fonlarının büyükülğü 31 Mayıs 2025'te 5 trilyon 750 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. MKK verilerine göre Devlet İç Borçlanma Senetleri 2 trilyon 530 milyara ulaşırken, yatırımcı sayısı da 35 bin 460 oldu. 12 Haziran 2026 tarihli MKK piyasa verilerine göre toplam piyasa değeri 35.4 trilyon lira, kayıtlı yatırımcı sayısı 38.6 milyon, bakiyeli yatırımcı sayısı ise 10.6 milyon lira olarak gerçekleşti. Toplam hesap sayısı 92.8 milyon, bakiyeli hesap sayısı ise 15.4 milyon TL olarak açıklandı.