330 milyarlık varlığı yönetiyoruz

Tera Yatırım'ın Genel Müdürü Emin Münir Sarpyener, firmanın 20'nci yılında yeni hedeflerini açıkladı. Tera Yatırım'ın son dönemde halka arz süreçlerinde güçlü bir performans ortaya koyduğunu ifade eden Sarpyener, 22 gün içinde 4 halka arz gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu işlemlerin üçünün aynı hafta içinde tamamlandığını vurgulayan Sarpyener, bunun ekip açısından önemli bir başarı olduğunu belirtti. Tera Portföy'ün yüzde 100 iştirakleri olduğunu hatırlatan Sarpyener, toplam yönetilen varlık büyüklüğünün 330 milyar lira seviyesine ulaştığını ve yaklaşık 280 bin yatırımcıya temas ettiklerini belirtti. Bireysel yatırımcı tarafında büyümeyi stratejik öncelik olarak konumlandırdıklarını ifade eden Sarpyener, yıl sonundan önce yapay zekâ destekli bir mobil uygulamayı devreye almayı hedeflediklerini söyledi. Sarpyener, Tera Yatırım'ın sadece halka arzlarla değil, Türk varlıklarının yabancı yatırımcılara pazarlanması konusunda da aktif rol üstlendiğini kaydetti. Londra'da son üç yıldır düzenledikleri yatırımcı konferanslarına dikkati çeken Sarpyener, ilk yıl 13 şirket ve 30'un üzerinde yabancı yatırımcıyla başlayan organizasyonun bu yıl 22 şirket ve yaklaşık 60 yabancı yatırımcıya ulaştığını aktardı.

SPK KARARLARI BİZİ ETKİLEMİYOR

SPK'nın fiili dolaşım oranı ile ilgili son kararı hakkında soruları yanıtlayan Sarpyener, şirketi olumsuz etkileyecek bir unsur olmadığını belirterek, "Bize zarar verecek bir husus yok. Normal şartlarda Tera Yatırım'ın, TR Teknoloji Holding'in ve Pera GYO'nun endekslerde yer alması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Tera Portföy'ün yönettiği fonların performansının yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu belirten Sarpyener, "Bazı çevreler sürekli eleştiriyor. Ancak ilgili fon güçlü performansına devam etti. Şu anda yaklaşık 90 bin yatırımcıya ve 155 milyar lira büyüklüğe ulaşmış durumda. Bu tablo, eleştirilere yatırımcının ve fon yönetiminin verdiği en net cevap" diye konuştu. Sarpyener, halka arz öncesi şirketlere yatırım yapmayı hedefleyen bir girişim sermayesi yatırım ortaklığının lansmanını planladıklarını da kaydetti.