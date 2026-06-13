34 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında devrim

Türkiye'de 34 milyon araç için kurallar yeniden belirlendi. Zorunlu trafik sigortası genel şartlarında önemli değişiklikler yapıldı. Düzenlemeyle, trafik kazaları sonrasındaki tazminat ve onarım süreçlerinde tamamen hak sahiplerini koruyan yeni bir dönem başlıyor. 1 Temmuz'da devreye alınacak düzenlemelere göre, kaza yapan araçlar için Maddi Zararlar Teminatı kapsamında yapılacak başvurular, araçta meydana gelen hasar bedelini ve değer kaybını kapsayacak. Değer kaybı için ayrıca başvuruya gerek kalmayacak, hasarlı parçaların değişim şartı netleştirilecek. Ağır hasarlı araçlarda trafikten çekildiğini gösteren belge olmadan tazminat ödenmeyecek.

OTOMATİK HESAPLANACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte, trafik kazalarının ardından araçlarda meydana gelen değer kaybı için aylarca süren başvuru ve takip çilesi bitecek. Artık kazanın ardından eksperler aracın markası, modeli, yaşı ve hasarın boyutuna göre değer kaybını otomatik olarak hesaplayacak. Trafik kazası sonrasında araç hasarı nedeniyle sigorta şirketine başvuran hak sahibi, ayrıca bir başvuru yapmasa bile değer kaybı talebinde bulunmuş kabul edilecek. Tazminat tutarı sigorta şirketleri tarafından kayıt altına alınacak. Sigorta şirketleri ise hesaplanan değer kaybı tutarını nihai eksper raporunun kendilerine ulaşmasını takip eden iş günü içerisinde hak sahibine bildirmekle yükümlü olacak.

AĞIR HASA RLI ARAÇLARA 'TESCİL' ŞARTI

Kazada ağır hasar alan (pert olan) araçlarla ilgili de suistimallerin önüne geçmek için yeni bir baraj getirildi. Eksper raporuyla ağır hasarlı olduğu tespit edilen araçlar için ilgili mevzuat doğrultusunda trafikten çekildiğine dair 'trafikten çekilmiştir' kaşeli tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden hiçbir şekilde tazminat ödemesi yapılmayacak.

YAN SANAYİ PARÇA DÖNEMİ BİTİYOR

Tebliğle araç onarımlarında hangi durumda orijinal, hangi durumda eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça kullanılacağı ayrıntılı şekilde düzenlendi. Yeni yönetmelik, kazalı araçların tamir süreçlerindeki yedek parça tartışmalarına da son noktayı koyuyor. Hasar gören orijinal parçanın onarımı mümkün değilse öncelikle orijinal parça ile değiştirilmesi zorunlu olacak. Hak sahibinin onayı olmadan veya orijinal parçanın tedariğinin imkânsız olduğu ispatlanmadan araca eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça takılamayacak. Bu durumun aksini ispat yükü ise tamamen sigorta şirketine ait olacak. En önemlisi, orijinal parça değişimi sebebiyle araçta bir değer veya kıymet artışı meydana gelse bile, sigorta şirketleri bu farkı tazminat miktarından düşemeyecek. Bu sayede yan sanayi parçalardan kaynaklanan değer kayıpları ve güvenlik zafiyetleri engellenecek.

DİJİTAL KANALLARDAN BİLDİRİM

SİGORTA şirketleri, eksperlerin belirlediği değer kaybı tutarlarını gizleyemeyecek veya geciktiremeyecek. Yeni kurallara göre şirketler, hesaplanan tazminat miktarını hak sahiplerine kısa mesaj (SMS), mobil uygulamalar veya e-Devlet gibi resmi dijital kanallar üzerinden yazılı olarak anında bildirmekle yükümlü olacak. Böylece süreçte tam şeffaflık sağlanacak. En dikkat çekici değişiklik ise tazminat başvurularında yaşanacak. Maddi veya bedeni zarara uğrayan hak sahiplerinin, sigorta şirketine başvuru yaparken 'doğrulanmış cep telefonu numarasını' ibraz etmesi artık zorunlu hale getirildi. SEDDK, bu telefon numaralarının doğrulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye tek yetkili kurum olacak.