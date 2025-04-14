344 bin eleman aranıyor

İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2025 yılı birinci çeyrek sonuç raporuna göre Türkiye genelinde 1 ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde toplam 343 bin 770 açık iş (işveren tarafından talep edilen- ihtiyaç duyulan eleman) tespit edildi. Açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 arttı. Sosyal medya hesabından raporla ilgili paylaşımda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş arayan vatandaşlarımızın istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ediyoruz. Açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 artış gösterdi" dedi.

Açık İş İstatistikleri Araştırması kapsamında 17-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde örneklemde yer alan 16 bin 375 işletme ile iletişime geçildi. Türkiye genelinde 3 milyon 398 bin 683 işletmeyi kapsayan veri derlendi. Türkiye genelinde açık iş oranı yüzde 1.8 olurken, araştırma kapsamında yer alan 17 sektörden 5'inin açık iş oranı Türkiye genelinin üzerinde, 12 sektörün açık iş oranı genel ortalamanın altında kaldı. En yüksek açık iş oranı yüzde 2.6 ile "İmalat" sektöründe görüldü. Bu sektörü, yüzde 2.4'lük açık iş oranı ile "Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri" ve yüzde 1.9'luk açık iş oranı ile "İnşaat" sektörü takip etti.

EN ÇOK ARANAN MAKİNECİ...

Açık iş oranı en yüksek olan "İmalat" sektöründe en fazla aranan meslekler sırasıyla; Düz Dikiş Makineci, Makineci (Dikiş), Metal Mamuller Montaj İşçisi, Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) ve Lastik Üretim Elemanı oldu. Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektöründe en fazla aranan meslekler sırasıyla; Garson, Mutfak Görevlisi, Servis Komisi, Bulaşıkçı (Stevard) ve Temizlik Görevlisi olarak dikkat çekti. İnşaat sektöründe ise en çok aranan elektrikçi ve sıvacı oldu. Tüm açık işler içerisinde yüzde 6.6 oranı ile en fazla açık işin olduğu meslek "Düz Dikiş Makineci" mesleğinin olduğu dikkat çekti.

