35 bin yerli kruvaziyer tatili yapacak

Yerli turistin kruvaziyer tatiline olan ilgisi her geçen yıl artıyor. Galataport İstanbul
Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, "Kruvaziyer seyahatine çıkan Türk vatandaşlarının sayısı 2025'te yüzde 70 artarak 25 bin kişi oldu. Bu sene İstanbul çıkışlı seyahate başlayan Türk vatandaşı sayısının 35 bine çıkmasını öngörüyoruz" dedi. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) şirketi Cruise Saudi'ye ait Aroya Cruises'ın ilk gemisi Aroya'nın ana liman olarak Galataport İstanbul'u belirlediğini aktaran Tavas, bu geminin İstanbul çıkışlı seyahate başlayan Türk vatandaşı sayısına katkı sağlayacağını ekledi. Aroya Cruises Başkanı Sture Myrmell de, seferlere 6 Haziran'da başlayacaklarını ve bu yıl 15 sefer yapacaklarını kaydetti.