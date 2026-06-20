35 dakikalık yol 10 dakikaya düşüyor! Bir zamanlar ’girilmez’ denilen şehre dev yatırım

Hakkari'de 35 dakikalık yolu 10 dakikaya düşürecek Yeni Köprü Tüneli, Çığlı Köprüsü, Zap Grubu Köprüleri ve Yüksekova Çevre Yolu toplu açılış töreni yapıldı.
HAKKÂRİ'DE ULAŞIM PROJELERİ HİZMETE GİRDİ
Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılışı yapılan projelerin bölgenin ulaşım altyapısını güçlendireceğini belirterek, "Zap Suyu'nun coşkun akışı eşliğinde, Anadolu'nun en özel köşelerinden biri olan Hakkari'de; Yüksekova Çevre Yolu, Yeniköprü Tüneli ve Çığlı Köprüsü ile Zap Grubu Köprülerinin toplu açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Açılışlarımız hayırlı olsun." dedi.
"HAKKÂRİ TURİZM CENNETİNE DÖNÜŞÜYOR"
Hakkâri'nin doğal ve kültürel zenginliklerine dikkat çeken Uraloğlu, kentin artık farklı bir döneme girdiğini ifade etti.
"Hamdolsun bugün terörün karanlık gölgesinden kurtularak doğa turizminin parlayan yıldızı hâline gelen Hakkâri'miz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor." diyen Uraloğlu, şöyle konuştu:
"Artık Hakkâri'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor. Bir zamanlar 'girilmez' denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Hakkari, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir turizm cennetine dönüşüyor."
73 MİLYAR LİRALIK ULAŞIM YATIRIMI
Son 24 yılda Hakkâri'ye önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Son 24 yılda Hakkâri'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 73 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, 2002 yılında yalnızca 1 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 106 kilometreye çıkardıklarını, kentte 190 kilometrelik bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol inşa ettiklerini söyledi.
YENİKÖPRÜ TÜNELİ VE ÇIĞLI KÖPRÜSÜ AÇILDI
Türkiye-İran ticaret koridoru açısından kritik öneme sahip Yeniköprü-Yüksekova Yolu üzerindeki 3 bin 965 metrelik Yeniköprü Tüneli ile 151 metrelik Çığlı Köprüsü'nün hizmete açıldığını belirten Uraloğlu, projeyle birlikte yolun 5,1 kilometrelik bölümünün tamamlandığını kaydetti.
Projenin tamamlanmasıyla güzergâhtaki keskin virajların, sel riski yüksek kesimlerin ve heyelan kaynaklı tehlikelerin ortadan kaldırılacağını belirten Uraloğlu, şu bilgileri verdi:
"Mevcut güzergâhın geometrisini iyileştirerek 23,3 kilometrelik güzergâhı 7 kilometre kısaltacak, seyahat süresini de 35 dakikadan 10 dakikaya indirerek 25 dakika azaltacağız. Böylece zamandan 426 milyon lira, akaryakıttan 87 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 513 milyon lira tasarruf edeceğiz."
YÜKSEKOVA ÇEVRE YOLU TRAFİĞİ RAHATLATACAK
Yüksekova Çevre Yolu'nun da hizmete açıldığını belirten Uraloğlu, çevre yoluyla şehir merkezindeki transit trafik yükünün azaltıldığını söyledi.
Uraloğlu, "Şehir geçiş mesafesini 7,1 kilometreye, seyahat süresini ise 12 dakikadan 4 dakikaya düşürdük." diye konuştu.
ZAP GRUBU KÖPRÜLERİ YENİLENDİ
Bakan Uraloğlu, Hakkâri şehir merkezine ulaşım sağlayan tek güzergâh üzerindeki Zap Grubu Köprüleri'nin de tamamen yenilendiğini açıkladı.
1958-1981 yılları arasında inşa edilen eski köprülerin yerine depreme dayanıklı yeni köprüler yapıldığını belirten Uraloğlu, Zap-1, Zap-2, Zap-3, Zap-4 ve Erziki köprülerinin toplam 312 metre uzunluğunda modern yapılar olarak hizmete alındığını söyledi.
HEYELAN SONRASI 22 GÜNDE PANEL KÖPRÜ
Van-Hakkâri kara yolunda meydana gelen heyelan sonrası yürütülen çalışmalara da değinen Uraloğlu, "Hakkari Valiliği'nin koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, karayolları ve bütün kurumlarımızla beraber 22 günde o yolları yaptık. İki tane panel köprü kurduk ve sizlerin hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.