35 dakikalık yol 10 dakikaya düşüyor! Bir zamanlar ’girilmez’ denilen şehre dev yatırım

YENİKÖPRÜ TÜNELİ VE ÇIĞLI KÖPRÜSÜ AÇILDI

Türkiye-İran ticaret koridoru açısından kritik öneme sahip Yeniköprü-Yüksekova Yolu üzerindeki 3 bin 965 metrelik Yeniköprü Tüneli ile 151 metrelik Çığlı Köprüsü'nün hizmete açıldığını belirten Uraloğlu, projeyle birlikte yolun 5,1 kilometrelik bölümünün tamamlandığını kaydetti.

Projenin tamamlanmasıyla güzergâhtaki keskin virajların, sel riski yüksek kesimlerin ve heyelan kaynaklı tehlikelerin ortadan kaldırılacağını belirten Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Mevcut güzergâhın geometrisini iyileştirerek 23,3 kilometrelik güzergâhı 7 kilometre kısaltacak, seyahat süresini de 35 dakikadan 10 dakikaya indirerek 25 dakika azaltacağız. Böylece zamandan 426 milyon lira, akaryakıttan 87 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 513 milyon lira tasarruf edeceğiz."

YÜKSEKOVA ÇEVRE YOLU TRAFİĞİ RAHATLATACAK

Yüksekova Çevre Yolu'nun da hizmete açıldığını belirten Uraloğlu, çevre yoluyla şehir merkezindeki transit trafik yükünün azaltıldığını söyledi.

Uraloğlu, "Şehir geçiş mesafesini 7,1 kilometreye, seyahat süresini ise 12 dakikadan 4 dakikaya düşürdük." diye konuştu.

ZAP GRUBU KÖPRÜLERİ YENİLENDİ

Bakan Uraloğlu, Hakkâri şehir merkezine ulaşım sağlayan tek güzergâh üzerindeki Zap Grubu Köprüleri'nin de tamamen yenilendiğini açıkladı.

1958-1981 yılları arasında inşa edilen eski köprülerin yerine depreme dayanıklı yeni köprüler yapıldığını belirten Uraloğlu, Zap-1, Zap-2, Zap-3, Zap-4 ve Erziki köprülerinin toplam 312 metre uzunluğunda modern yapılar olarak hizmete alındığını söyledi.

HEYELAN SONRASI 22 GÜNDE PANEL KÖPRÜ

Van-Hakkâri kara yolunda meydana gelen heyelan sonrası yürütülen çalışmalara da değinen Uraloğlu, "Hakkari Valiliği'nin koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, karayolları ve bütün kurumlarımızla beraber 22 günde o yolları yaptık. İki tane panel köprü kurduk ve sizlerin hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör