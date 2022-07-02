SON DAKİKA

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Birinci dereceye gelmiş tüm öğretmenler, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polisler, 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi.

Avukat, il müdür, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçş, istatistikçi gibi 3000 göstergeli tüm çalışanlar ve yüksek yargı müdürlerinin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak.

3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılmış diğer meslekler listesi:

Matematikç, fizikçi, kimyager, iktisatçı, jeolog, hidrojeolog, jeomorfolog

2200 ek göstergeden 3600'e çıkarılan meslekler listesi:

Hemşire, din görevlisi (yükseköğrenim mezunu), gelir uzmanları, mali hizmetler uzmanları, denetmenler, il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü

Bunun yanı sıra kamuda hiyerarşi gözetildiği için genel müdür yardımcısı ve emsali kadroda görev yapan yöneticilerin 3.600 olan ek göstergeleri de 4.400 olarak yeniden belirlendi.

Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1.234 ile 1.391 lira arasında, emekli ikramiyesi 44 bin 500 ila 50 bin 150 lira arasında artacak.

3600 ek göstergeye yükselen bütün meslekler aşağıdaki tabloda yer alıyor: