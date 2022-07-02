SON DAKİKA

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi sonrası 3600 ek göstergeye girecek kamu görevlilerinin kapsamı genişletilmiş oldu. Cumhurbaşkanına geçtiğimiz ay sunulan tasarı, daha sonra meclise sunuldu. Meclis de tasarıyı kabul etti. 3600 ek gösterge nedir soruları artık tarih olmuşken; artık memurlar 3600 ek gösterge maaşlara ne zaman yansıyacak, ne zaman uygulanacak? sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar!
Ek gösterge çalışmaları haziran ayında bitti ve meclise sunuldu. TBMM de dün tasarıyı kabul etti. Böylece tüm memurların ek göstergeleri arttı. 3600 ek gösterge 2023 ocak ayında maaşlara yansıyacak.
3000 ek göstergeli bütün meslek gruplarının maaşlarına zam geldi. 3000 ek göstergeli meslek grupları arasında avukatlar, il müdürleri, bekçiler, uzman jandarma ve erbaşlar yer alıyor. Düzenlemede anlık memur maaşlarından ziyade emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinde güncelleme ile alakalı.
Birinci dereceye gelmiş tüm öğretmenler, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polisler, 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi.
Avukat, il müdür, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçş, istatistikçi gibi 3000 göstergeli tüm çalışanlar ve yüksek yargı müdürlerinin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak.
3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılmış diğer meslekler listesi:
Matematikç, fizikçi, kimyager, iktisatçı, jeolog, hidrojeolog, jeomorfolog
2200 ek göstergeden 3600'e çıkarılan meslekler listesi:
Hemşire, din görevlisi (yükseköğrenim mezunu), gelir uzmanları, mali hizmetler uzmanları, denetmenler, il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü
Bunun yanı sıra kamuda hiyerarşi gözetildiği için genel müdür yardımcısı ve emsali kadroda görev yapan yöneticilerin 3.600 olan ek göstergeleri de 4.400 olarak yeniden belirlendi.
Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1.234 ile 1.391 lira arasında, emekli ikramiyesi 44 bin 500 ila 50 bin 150 lira arasında artacak.
3600 ek göstergeye yükselen bütün meslekler aşağıdaki tabloda yer alıyor:
3600 ek göstergenin üstünde ek göstergeye sahip olan bütün meslek gruplarının ek göstergesi 600 artırıldı. Rektör, bakan yardımcısı, vali, kaymakam, genel müdür, müfettiş, genel müdür yardımcısı, doçent ve profesörün ek göstergeleri 600 artırıldı.
Temmuz ayı itibariyle birinci derecedeki 3000 ek göstergeli öğretmen, sağlık çalışanı, din görevlisi, avukat ve matematikçi gibi unvanlarda görev yapanların emekli aylığı 7.878 TL'den 9.605 TL'ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 284.073 TL'den 346.371 TL'ye çıkacak.
Polisler de söz konusu bu artıştan yararlanacak ve ek ödemeleri ile birlikte emekli aylıkları 7.978 TL'den 9.705 TL'ye, emekli ikramiyeleri ise 284.073 TL'den 346.371 TL'ye yükselecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilen sağlık çalışanları, din görevlileri, denetmen ve şube müdürü gibi memurların ise emekli aylıklarında 1.946 TL ve ikramiyelerinde 70.210 TL ilave ödeme olacak. Bu kapsamda bu kişilerin emekli aylıkları 7.659 TL'den 9.605 TL'ye, emekli ikramiyeleri ise 276.161 TL'den 346.371 TL'ye yükselecek.
Not: Tutarlar temmuz ayında yüzde 40 zam uygulanacağı varsayılarak hesaplandı.
Çalışmaya ilaveten belediye başkanlarımızın emekli aylıkları arasında makam tazminatından dolayı var olan farklılaşmanın ortadan kaldırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.
İkramiyelerde yüzde 20 ile 22 arasında etkisi bulunacak. 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli ikramiyesi 44 bin 550 TL ile 50 bin lira arasında olacak. 3000 ek gösterge 3600'e çıktığında 197 bin lira olan emekli ikramiyesi 248 bin liraya yükselecek.
Emekli olmuş ve ikramiyesini almış memurlar yeni düzenleme ile emekli maaşı farkını alacak ama ikramiyeden yararlanamayacak.
Ek gösterge 2023 ocak ayından itibaren uygulanacak.