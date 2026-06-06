3’te 1’i sofralara ulaşmadan kayboluyor! Gıda israfının maliyeti 1 trilyon dolar

"ÜRETİLEN GIDANIN 3'TE BİRİ YOK OLUYOR"

Gıda kaybı ve israfının küresel boyutlarına dikkat çeken Yumaklı, "Küresel ölçekte üretilen gıdanın yaklaşık yüzde 13'ü hasat sonrası süreçlerde yok olmaktadır. Yine üretilen gıdanın yüzde 19'u ise evlerde, marketlerde, restoranlarda ve toplu tüketim alanlarında israf edilmektedir. Sonuç olarak, üretilen gıdanın 3'te biri daha sofralarımıza ulaşmadan yok olmaktadır." dedi.

Yumaklı, gıda kaybı ve israfının küresel ekonomiye verdiği yıllık zararın yaklaşık 1 trilyon dolar olduğunu belirterek, bunun aynı zamanda küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 8 ila 10'unu oluşturduğunu kaydetti.

COP31 MESAJI

Türkiye'nin bu yıl kasım ayında Birleşmiş Milletler 31. İklim Zirvesi'ne (COP31) Antalya'da ev sahipliği yapacağını hatırlatan Yumaklı, Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenen toplantıların da döngüsel ekonomi ve sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Yumaklı, "Sıfır Atık Forumu'nda düzenleyeceğimiz yüksek düzeyli ve eylem odaklı toplantılar, COP31 hedefleriyle uyumlu şekilde, döngüsel ekonomi ve sıfır atık kültürünü, toplumun her kesiminde yaygınlaştırma kararlılığımızın somut göstergesidir." diye konuştu.

"GIDAYI KORUMAK, GELECEĞİ KORUMAKTIR"

Bir yanda milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken diğer yanda tonlarca gıdanın israf edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yumaklı, gıda güvenliğinin yalnızca üretimle değil, üretimin korunmasıyla da mümkün olduğunu söyledi.

Yumaklı, "Gıdayı korumak, emeği, suyu ve toprağı korumaktır. Gıdayı korumak, iklimi ve en önemlisi insan onurunu ve gelecek nesilleri korumaktır." ifadelerini kullanarak, hasat sonrası kayıpların azaltılmasına yönelik her adımın daha sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıdığını belirtti.

Panel, Bakan Yumaklı'nın açılış konuşmasının ardından basına kapalı oturumlarla devam etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör