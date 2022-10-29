4 yılda zirveye oturdu! Bu gurur Türkiye’nin; 4 yılda 1 milyon 120 bin uçuş, 165 milyon yolcu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de resmi açılışı yapılan ve 76.5 milyon metrekarelik alanıyla dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, havacılık tarihinin en büyük taşınma operasyonuyla 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren tam kapasite hizmet vermeye başladı. 2019 yılında 329 bin 900 uçağın iniş-kalkış yaptığı havalimanı, 52 milyon 9 bin 220 yolcuya ev sahipliği yaptı.

SALGINDA ÖNCÜ OLDU

Havacılık sektörünün en ağır krizini yaşadığı koronavirüs salgınının başladığı ve seyahatlerin durma noktasına geldiği 2020 yılında ise aldığı önlemler ve gösterdiği direnç ile ön plana çıktı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından başlatılan 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' programı kapsamında verilen sertifikayı dünyada alan ilk havalimanı oldu. Hijyen uygulamaları ile diğer havalimanlarına örnek oldu.