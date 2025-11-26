400 milyon dolarlık yeni GES yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES) yarışmaları yatırımcılardan büyük ilgi gördü. 38 şirketin katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda 77 teklif gelirken, 400 milyon dolarlık yeni projenin sahaya yansıması bekleniyor. Enerji Bakanı Bayraktar, "Bu yatırımların sonucunda da yaklaşık 500 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek yenilenebilir güneş projeleri hayata geçmiş olacak" dedi.

HEDEF 120 BİN MEGAVAT

Sekiz bölge için toplam 650 megavatlık YEKA GES yarışmaları dün bakanlıkta gerçekleşti. Firmaların yoğun katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda 38 şirket teklif verirken, ihale sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye için 2035 yılında yenilenebilir enerjide hedef olarak 120 bin megavata ulaşan güneş ve rüzgârda bir Türkiye hedefini ortaya koydu. Biz de özellikle son iki yıldır bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye'nin yenilenebilirdeki büyük potansiyelini gerek rüzgârda, gerek güneşte, aslında jeotermalde ve diğer alanlardaki potansiyeli hayata geçirmek için de farklı yöntemlerle çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

8 YARIŞMA, 8 PROJE, 77 TEKLİF

Yarışmaların çok rekabetçi gerçekleştiğini anlatan Bayraktar, "2025 yılının yarışmalarına GES'le başladık. İnşallah aralık ayının içerisinde de rüzgâr yarışmalarıyla bu süreci tamamlamış olacağız ve yaklaşık 4 bin megavata yakın yeni kapasitenin ihalesini gerçekleştireceğiz. Bugün 650 megavatlık bir kapasite için yarışma gerçekleştirdik. 8 adet yarışma, 8 adet projeye 77 teklif geldi. Bu 650 megavat yaklaşık 400 milyon dolarlık bir yatırım demek. Bu yatırımların sonucunda da yaklaşık 500 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek yenilenebilir güneş projeleri hayata geçmiş olacak. Yaklaşık 800 bin tonluk bir karbon emisyonu azaltmamız söz konusu olabilecek" diye konuştu.

101 MİLYON EURO KATKI BEDELİ

Yeni yapılacak GES'lerin 2 milyar dolarlık doğalgaz ithalatını önleyeceğini anlatan Bayraktar, "Bu yarışmalarda özellikle dolar ödemesinden euro/cent'e dönerek güneş için 3.25 euro/cent kilowatt saat bir alt bedel ve yine rüzgar için de yaklaşık 3.5 euro/cent alt bedelle bu yarışmaları gerçekleştirmek istedik. Bunların sonucunda bugün yapılan yarışmaların neticesinde de yaklaşık ortalama katma değer vergisi dahil olmak üzere 150 bin euro megavatsaatin üzerinde 156 bin 500 euro megawattsaatlik bir katkı bedelini biz alacağız. Megavat başına ve bu toplamda yaklaşık 101 milyon euroluk bir katkı bedeli ödemesi anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

YARI FİYATA 20 YILLIK ENERJİ

Bu katkı bedelini YEKDEM'e bir katkı olarak aldıklarını anlatan Bakan Bayraktar, "Taban fiyat 3.25 euro cent olarak çıktı bütün yarışmalarda. Bu da şu anlama geliyor. Aslında bugün piyasadaki satılan elektrik fiyatının neredeyse yarısına biz 20 yıl boyunca bu enerjiyi alabilme şansına sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

BARAJIN ÜZERİNE GES KURULACAK

Yarışmalarda bir ilkin de yaşandığını anlatan Bayraktar, "İlk kez yüzer GES, yani barajlarımızın üzerine güneş panellerinden oluşan bir santral kurulumu Manisa'da gerçekleşecek. Demirköprü Barajı'nın üzerine 35 megawattlık yüzer GES yatırımcılarımızla buluşmuş oldu" dedi. Türkiye'nin yaklaşık 121 bin megawattın üzerinde bir kurulu güce sahip olduğunu anlatan Bayraktar, "Toplam GES ve RES'lerde kurulu gücümüz 39 bin megawattları buldu. 120 bin megavatlık, yani Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefe gidebilmek için Türkiye'nin her yıl 8-9 bin megawattlık yeni kurulu güce ihtiyacı var. Ekim sonu itibarıyla yaklaşık 6 bin 743 megavatlık yeni kurulu gücü devreye aldık. İnanıyorum ki yılın sonuna kadar da bu 8 bin megavatlık hedefi yakalamış olacağız" diye konuştu.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

BOLU, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa'da toplam 650 megavat gücündeki 8 projenin ihalesini kazananlar belli oldu. 40 megavat kapasiteli Kahramanmaraş GES'i Güçlü Enerji, 40 megavat kapasiteli Mardin GES'i Aydede Enerji, 100 megavat kapasiteli Erzurum GES'i Stone Enerji, 40 megavat kapasiteli Van GES'i Zincir Enerji, 50 megavat kapasiteli Bolu GES'i Ecogreen Elektrik Enerji, 85 megavat kapasiteli Erzurum GES'i Sertaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik AŞ ve toplam 260 megavat kapasiteli Eskişehir GES'i Efor Holding AŞ kazandı. 35 megavat kapasite için 11 başvuruyla gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk YEKA yüzer güneş enerjisi santrali "YG25-Demirköprü Yüzer GES" yarışmasında en iyi teklifi veren ise Demirköprü Yüzer GES Ortak Girişim Grubu oldu.