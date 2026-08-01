404 üründe gümrük avantajı başladı! Türkiye ile Maldivler arasında yeni ticaret dönemi başladı

293 TARİFE SATIRINDA GÜMRÜK VERGİSİ KALDIRILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ihracat odaklı ticaret vizyonu doğrultusunda ihracatçıların küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracak önemli bir adım daha attıklarını belirtti.

Anlaşmanın iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini daha ileri seviyeye taşıyacağını vurgulayan Bolat, "Bu anlaşmayla ihracatçılarımız, demir-çelikten elektrikli eşya ve elektroniğe, mobilyadan plastiğe, kozmetikten gıda sanayisine kadar geniş bir ürün yelpazesinde 404 üründe tarife avantajı elde edecek. Maldivler'de ortalama yüzde 16 seviyesindeki gümrük vergileri, 293 tarife satırında Türkiye menşeli ürünler için tamamen kaldırılıyor. Halihazırda vergi muafiyeti bulunan 111 tarife satırındaki avantajlarımız ise korunuyor." ifadelerini kullandı.

TİCARET HACMİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

Bolat, anlaşmayla Türk sanayicisinin, üreticisinin ve ihracatçısının Hint Okyanusu'nun stratejik pazarlarından biri olan Maldivler'e daha avantajlı koşullarda erişim sağlayacağını belirtti.

Geçen yıl 69 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen Türkiye-Maldivler ticaret hacminin, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın sağladığı yeni fırsatlarla önümüzdeki dönemde daha yüksek seviyelere ulaşmasını beklediklerini kaydeden Bolat, "Türkiye, ticaret diplomasisini güçlendiren, serbest ve tercihli ticaret anlaşmalarıyla ihracatçısına yeni kapılar açan, üretimini ve ihracatını çeşitlendirerek küresel değer zincirlerindeki konumunu her geçen gün daha da güçlendiren bir ülkedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda üretmeye, ihraç etmeye, yeni pazarlara ulaşmaya ve ülkemizin ekonomik gücünü kalıcı şekilde artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör