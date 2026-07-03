4.1 milyar euroluk davayı kaybetti

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Google'ın Android mobil işletim sisteminde hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle verilen 4.1 milyar euroluk para cezasına karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddederek cezayı kesinleştirdi. Avrupa Birliği'nin yargıçları, düzenleyici kurumların ABD'li dev şirketi Android'in piyasa gücünü kötüye kullandığı gerekçesiyle cezalandırmasının haklı olduğuna hükmetti.

CEZA HUKUKA UYGUN

Mahkeme kararında, Google'a Android işletim sistemi kapsamında hakim durumunu kötüye kullanmasına ilişkin verilen cezanın hukuka uygun olduğu belirtilerek, Google ve Alphabet'in temyiz başvurusunun reddedildiği bildirildi. Google'a para cezası verme kararında Komisyon, şirketin Android uygulamaları için pazar yeri olan Play Store'un lisanslanmasının bir koşulu olarak, telefon üreticilerini Google Arama uygulamasını ve Chrome tarayıcısını önceden yüklemeye yasadışı şekilde zorladığını belirtti. İkinci olarak, AB, Google'ın bazı büyük üreticilere ve operatörlere, yalnızca Google Arama uygulamasını önceden yüklemeleri şartıyla ödeme yaptığını belirtti. Son olarak AB, California'nın Mountain View kentinde bulunan şirketin, uygulamaları önceden yüklemek isteyen üreticilerin Google tarafından onaylanmamış alternatif Android sürümlerini kullanmasını engellediğini belirtti. AB Komisyonu, 2018 yılında aldığı kararda Google'ın Android işletim sistemi kullanan mobil cihaz üreticilerini çeşitli sözleşmeler ve lisans koşullarıyla Google Arama ve Chrome tarayıcısını cihazlara önceden yüklemeye zorlayarak hakim konumunu kötüye kullandığı sonucuna varmıştı.