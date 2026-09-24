42 bin 447 hektarlık sahayı kapsıyor! TPAO o ilde petrol aramaya devam edecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı. Karara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

RUHSATIN SÜRESİ 2028'E KADAR UZATILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TPAO'nun petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması yönündeki başvurusu değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda, Şırnak'ta bulunan ve 42 bin 447 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahasındaki petrol arama ruhsatının süresinin 22 Ekim 2028'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı kapsamında alındı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör