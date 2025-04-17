4.5 milyar dolarlık dev yatırım

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD), 4.5 milyar dolar yatırım değeriyle Biyoteknoloji Vadisi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. İstanbul Tuzla'da 2.7 milyon metrekarelik alanda yapımına başlanan Biyoteknoloji Vadisi, Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB), teknoloji geliştirme bölgesi, Ar-Ge merkezleri, teknoloji transfer ofisi, test ve kalibrasyon laboratuvarları, patent ofisleri, biyoteknoloji ile ilgili lise ve meslek yüksek okulu gibi sektörün tüm katmanlarını ve dinamiklerini içeren dünyanın önemli biyoteknoloji ekosistemlerinden biri olarak tasarlandı. BİYOSAD ve Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak yürüttükleri projenin küresel biyoteknoloji ekosisteminde Türkiye'ye öncü bir rol kazandırmak hedefiyle hayata geçirildiğini söyledi. Varlıbaş, BİOSB'nin biyoteknolojik üretim yapan 160 firmaya ev sahipliği yapacağını bildirdi. Varlıbaş, "20 bin nitelikli istihdam sağlaması planlanan BİOSB, katma değeri yüksek ürün ihracatıyla Türkiye'nin ihracat birim değerini artırarak gayrisafi milli hasılanın yükselmesine katkı sağlayacak. Her yıl 15 milyar dolarlık ihracatın yapılması planlanan Biyoteknoloji Vadisi, aynı zamanda ithal ikame ürünlerin üretilmesine imkân verecek" dedi.