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Giriş Tarihi: 9.09.2026

4500 çiftçiye fide ve kanola tohumu

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
4500 çiftçiye fide ve kanola tohumu
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İstanbul'da çiftçiye sera örtüsü, fide ve kanola tohumu desteği verildi. Kentte tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve üreticilerin maliyetlerinin azaltılması amacıyla yürütülen projeler kapsamında temin edilen sera örtüsü, kışlık sebze fidesi, yem bitkileri ve kanola tohumları, Silivri'de düzenlenen törenle çiftçilere teslim edildi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "Bu yıl toplam 5 tohum projesi, 8 fide projesi ve bir sera örtüsü projesini tamamlamış oluyoruz. Hala hazırda 4 bin 500 çifçimize dokunmuş oluyoruz" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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4500 çiftçiye fide ve kanola tohumu
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