47 ayın en düşük enflasyonu % 32.87

İç ve dış şoklara karşı direncini kanıtlayan ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılıkla 20 çeyrek kesintisiz büyürken, işsizliği de 29 aydır tek hanede tutan Türkiye, enflasyonu da düşürmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 2.55 ile, 2.69 olan piyasa beklentisinin altında arttı. Eylülde yüzde 33.29 olan yıllık enflasyon ise, ekimde yüzde 32.87 ile 2021'in kasım ayından bu yana, başka bir ifade ile son 47 ayın en düşük seviyesine geriledi.

10 AYLIK YÜZDE 28.63

Mayıs 2024'te yüzde 75.45 olan yıllık enflasyon 15 ay art arda düşerek 2025'in Ağustos ayında yüzde 32.95'e gerilemişti. Eylülde geçici artışla yüzde 33.29'a yükselen yıllık enflasyon ekimde yüzde 32.87'ye inerek, 2024 Mayıs ayından bu yana böylece toplamda 42.58 puan gerilemiş oldu. ilk 10 aydaki enflasyon yüzde 28.63 oldu.

EN BÜYÜK ARTIŞ GİYİMDE

Ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 12.42 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, en düşük artış ise yüzde 0.08 ile eğitimde gerçekleşti. Aylık enflasyona en yüksek katkı 0.83 puanla, aylık bazda yüzde 3.42 artan gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. Enflasyonda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 65.69 ile eğitimde gerçekleşirken, en düşük artış yüzde 7.98 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Tüketici fiyatlarında beklentinin altında bir enflasyon görülürken, üretici fiyatları tarafında da önceki aya göre ekimde yavaşlama izlendi. Ekim'de aylık üretici enflasyonu yüzde 1.63 oldu. Yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 26.59'dan yüzde 27'ye çıktı. TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu. Cuma günü açıklanacak yılın son enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın hedeflerde revizyon yapması bekleniyor.

KİRA ARTIŞ ORANI % 37.15

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekim enflasyonunu açıklamasıyla konut ve işyeri kira artışları da belli oldu. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 37.15 olarak hesaplandı. Son bir yıldır kira artışı ortalama enflasyon oranına göre hesaplanıyor.





YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 25.49

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından 2026 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda ehliyet ve pasaport ücretleri, MTV ve gelir vergisi dilimleri dahil pek çok kalemde güncelleme yapılması bekleniyor. Yeniden değerleme oranı, ÜFE'nin 12 aylık ortalamaları esas alınarak hesaplanıyor. Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Yeniden değerleme oranına göre yurt dışı çıkış harcı bedeli 1.254,9 TL, Telefon Kayıt Ücreti 57 bin 241 TL olacak. Otomobil muayene ücreti 2.620,80 TL'den 3.288,80 TL'ye yükselecek. Diğer yandan kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanıyor. 2025'te bu tutar 47 bin TL iken söz konusu tutar 58 bin 980,3 TL'ye yükselecek. Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL'den 7.122 TL'ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.883 TL'den 2.360 TL'ye yükselecek. Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları 6 aya kadar 2.956 TL, 1 yıl 4296 TL, 2 yıl 7065 TL, 3 yıl 10 bin 65 TL, 3 yıldan fazla 14 bin 146 TL olacak.





2027'DE HEDEF TEK HANE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dezenflasyon stratejimizi para ve maliye politikaları ile eşgüdüm içerisinde, yapısal reformlardan destek alarak yürütmeye devam ediyoruz. Programımız, üretkenliği ve rekabet gücünü artırarak enflasyonu tek haneye indirmeye ve makroekonomik dengeyi tesis etmeye odaklanmıştır. Program doğrultusunda, enflasyonda düşüş trendinin yeniden devam etmesini öngörüyor, 2026'da yüzde 20'nin altını, 2027'de ise tek haneli seviyeleri hedefliyoruz. Türkiye ekonomisi, kamu kurumları arasındaki etkin koordinasyon ve beklentilerin olumlu yönde şekillenmesiyle, program disiplininden ödün verilmeden, dezenflasyonun kalıcı tesisinde başarıya ulaşacaktır" dedi.



DEĞERLEMEDE DÜŞÜK ORAN

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun ekimde sınırlı da olsa gerilediğine işaret ederek, 2022 ve 2023 sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyonun, 2024'te yüzde 44'e ve ekimde yüzde 32.9'a indiğini belirtti. Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabildiğine dikkati çeken Şimşek, "Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması gündemimizde. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz baskıları azaltacak adımları atıyoruz" dedi.