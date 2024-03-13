47 milyar liralık vergi matrahı eksik beyan edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), geçen yıl incelediği 60 bin 242 mükellefin, farklı vergi türlerinde 47 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiğini belirledi. Bu dönemde, incelenen mükellefler için tarhı istenilen vergi tutarı (vergi alacağı) 17 milyar 452 milyon 475 bin 513 lira, kesilmesi önerilen ceza tutarı ise 37 milyar 220 milyon 156 bin 577 lira hesaplandı. Vergi türleri itibarıyla en fazla matrah farkı katma değer vergisinde (KDV) tespit edilirken, bu vergi türündeki matrah farkı 18 milyar lirayı aştı. Kurumlar vergisinde 7.4 milyar lira, geçici kurumlar vergisinde 6.9 milyar lira ve damga vergisinde 5 milyar liralık matrah farkı hesaplandı. Tarhı istenilen 17.4 milyar liralık vergi tutarının yüzde 67.2'sini KDV oluşturdu.