48,8 milyon metrekare Hazine arazisi tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmek üzere kiralandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, tarımsal faaliyetlerin artırılması ve yerli üretimi desteklemek amacıyla tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkisi yetiştirilmek üzere bugüne kadar 64 ilde 48,8 milyon metrekare Hazine arazisi kiraya verildi.

2025'TE 2,5 MİLYON METREKARE ARAZİ KİRALANDI

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Bakanlık, ilaç ve kozmetik sektöründe yoğun kullanılan lavanta, gül, ada çayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için Hazine taşınmazlarını rayiç bedelin binde biri üzerinden kiralamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 2024 yılında 2,8 milyon metrekare, 2025 yılında ise 2,5 milyon metrekare kiralama yapıldı.

Uygulamaya başlanan 2018 yılından bugüne kadar Balıkesir'de 5,9 milyon metrekare, Kütahya'da 4,8 milyon metrekare ve Tokat'ta ise 3 milyon metrekare olmak üzere 64 ilde toplam 48,8 milyon metrekare yüz ölçümlü Hazine taşınmazının kiralama işlemi gerçekleştirildi.

Arazi kiralamak üzere tıbbi ve aromatik bitkiler arasında en çok talep edilen lavanta oldu. Yaklaşık 26,9 milyon metrekare arazi, lavanta yetiştirilmek üzere kiralandı. Kekik, ada çayı, ıhlamur ve goji berry de en çok yetiştirilmek istenen diğer ürünler arasında yer aldı.