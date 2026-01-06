49 ayın en düşük enflasyonu % 30.89

İç ve dış şoklara direncini kanıtlayan ekonomik programı kararlılıkla uygulayan Türkiye 21 çeyrek kesintisiz büyüyüp ihracat rekorları kırarken, yatırım ve istihdamdan taviz vermeden enflasyonu da düşürmeyi sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 0.89 ile piyasa beklentisi olan yüzde 0.96'dan daha az arttı. Son 6 yılın en düşük aralık enflasyonu gerçekleşirken, yıllık enflasyon da yüzde 30.89 ile Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

44.5 PUANLIK REKOR DÜŞÜŞ

Son 49 ayın en düşük seviyesine gerileyen enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana yaşanan düşüş 44.5 puanı geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporunda, 2025 yıl sonuna ilişkin beklentileri yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına çıkarmıştı. Bankanın 2025 yılsonu enflasyon tahmini de yüzde 32 olarak açıklanmıştı.

EN YÜKSEK EĞİTİMDE

TÜİK verilerine göre 2025'te yıllık bazda en yüksek artış yüzde 66.27 ile eğitim grubunda görüldü. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunda yıllık artışlar gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28.31, ulaştırmada yüzde 28.44 ve konutta yüzde 49.45 oldu. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7.07, ulaştırmada yüzde 4.36 ve konutta yüzde 7.52 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonun en düşük olduğu grup ise yüzde 6.5 ile giyim ve ayakkabı oldu. Enflasyonda aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.91 ile haberleşme ile yüzde 1.99 ile gıda ve alkolsüz içecekte görüldü. Aralıkta giyim ve ayakkabıda yüzde 2.94, ulaştırmada yüzde 1.03 düşüş yaşandı.

1 YILIN EN DÜŞÜK ARTIŞI

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan aralık ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. TÜİK verilerine göre üretici fiyatlarında yıllık enflasyon 2025 yılında yüzde 27.67 olarak gerçekleşti. Aralık ayında üretici fiyatları yüzde 0.75 seviyesine kadar çekildi. ÜFE'de aylık bazda 1 yılın en düşük artışı gerçekleşti.

HİZMET 56 AYIN DİBİNDE

Enerji, gıda ve içecekler, tütün ve altın ürünleri hariç TÜFE (Çekirdek-C) aylık enflasyonu aralık ayında yüzde 0.63 ile son 52 ayın en düşük seviyesine indi. Yıllık çekirdek enflasyon ise aralık ayında yüzde 31.08 ile son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmetler grubunda aylık enflasyon aralık ayında yüzde 0.89 ile son 56 ayın en düşük seviyesine indi. Yıllık enflasyon ise yüzde 43.99 ile son 44 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Kira fiyatlarında aylık enflasyon aralık ayında yüzde 1.65 ile son 48 ayın en düşük seviyesinde, yıllık enflasyon ise yüzde 61.61 ile son 34 ayın en düşük seviyesinde geldi.



KİRA ARTIŞ ORANI % 34.88

Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı verilerini açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı ortaya çıktı. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte konut ve işyerlerine uygulanacak kira tavan zam oranı yüzde 34.88 olarak hesaplandı. Son bir yıldır kira artış oranı enflasyon oranına göre hesaplanıyor.



CEVDET YILMAZ Cumhurbaşkanı Yardımcısı

BU YIL HEDEF % 20'NİN ALTI

Enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı ve koordineli adımlarımız ile programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon süreci güçleniyor. Enflasyonla mücadeleyi önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu dönemde bir yandan mali disiplini sürdürürken, diğer yandan deprem harcamalarındaki azalmayla beraber oluşan mali alanla yönetilen/yönlendirilen fiyatları hedef enflasyonla uyumlu şekilde belirleyerek dezenflasyon sürecine destek vereceğiz. 2026 yılında enflasyonun yüzde 20'li seviyelerin altına inmesini, fiyatlama davranışlarında yapışkanlığın kalıcı olarak kırılmasını ve 2027 yılından itibaren enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere gerilemesini hedefliyoruz.



MEHMET ŞİMŞEK Hazine ve Maliye Bakanı

KARARLILIĞIMIZ SÜRÜYOR

2025 yıl sonu enflasyonu bir önceki yıla göre 13.5 puan azalarak yüzde 30.9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı. Yıllık enflasyon temel mallarda yüzde 17.7 oldu. Kira ve eğitim başta olmak üzere tüm ana hizmet gruplarındaki gerilemeyle birlikte yıllık hizmetler enflasyonu 21.7 puan düşerek yüzde 44 gerçekleşti. 2026 yılında destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen/ yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar dezenflasyona katkı sağlayacak. Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.



ÖMER BOLAT Ticaret Bakanı

GEREKLI ADIMLARI KARARLILIKLA ATACAĞIZ

CARİ işlemler hesabında sağlamakta olduğumuz kalıcı iyileşmeler ekonomimizin dayanaklılığını artırmakta ve kalıcı fiyat istikrarını desteklemektedir. 2026 yılında da ekonomi programımızdaki öncelikler kapsamında fiyat istikrarını tesis etmek amacıyla gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak, dezenflasyon sürecinin hız kesmeden devam etmesi için fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele başta olmak üzere piyasa işleyişini bozucu uygulamalara karşı denetimleri sürdürecek, üreticiyi ve tüketiciyi gözeten tüm tedbirleri etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz.