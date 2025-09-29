49 milyar ürün denetlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'yle (TAREKS), 2011 yılından bu yana, ithalatta toplam 49 milyar sanayi ürünü denetlenirken uygunsuz ya da güvensiz bulunan toplam 424 milyon ürünün ülkeye girişi önlendi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan Gümrük Birliği doğrultusunda AB ile aynı ürün güvenliği sisteminin Türkiye'de de uygulandığı belirtildi.

5 MİLYAR TL CEZA KESİLDİ

Piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünlerin güvenli olması ve ilgili teknik düzenlemelere uygunluk göstermesi ve tüm aktörlerin yükümlülüklerine dair düzenlemeler yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Bakanlığımız öncülüğünde 8 farklı yetkili kuruluşuyla ülkemiz piyasasına arz edilen ürünlerin mevzuatına uygun ve güvenli olması için gözetim ve denetim faaliyetleri yürütülmektedir. 2009 yılından bu yana yapılan denetimlerde uygunsuz ya da güvensiz bulunan 708 milyon ürün uygun hale getirtilmiş, piyasaya arzı yasaklanmış veya piyasadan toplatılmıştır. Piyasaya uygunsuz veya güvensiz ürün arz edenlere 5 milyar lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.